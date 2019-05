Share on Facebook

EA hat angekündigt, dass sie ab Juli ihren Abonnementservice für die PS4 anbieten werden.

In der Vergangenheit war Sony nicht wirklich von dem Abo-Dienst von Electronic Arts interessiert, aber es scheint, als hätte sich die Einstellung dazu geändert. Gerüchte dazu gab es schon genug.

EA Access wird im Juli auf der PlayStation 4 starten und bietet dieselben Abonnementpreise wie der Dienst auf der Xbox One. Verbraucher können ein monatliches Abonnement für 3,99 Euro erwerben, während ein Jahresabonnement für 24,99 Euro zu haben ist. EA Access für PS4 bietet Zugriff auf ein Depot, das über 50 aktuelle und ältere EA-Titel enthält.

Es ist noch nicht bekannt, welche Spiele in der PS4-Bibliothek von EA Access enthalten sein werden. In Anbetracht der fehlenden Abwärtskompatibilität mit der PS3 würde man davon ausgehen, dass die Aufstellung kleiner sein wird als auf der Microsoft-Konsole. Inzwischen bietet der Service auch Testversionen für alle wichtigen neuen Veröffentlichungen von EA. In der Vergangenheit war das bei Mass Effect Andromeda, Battlefield 5, FIFA 19 und Anthem der Fall. Mit dem „Early-Access“ kann man das besagte Spiel zehn Stunden lang spielen, Wochen vor dem eigentlichen weltweiten Start des Titel.