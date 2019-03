Der Reddit-User „Sabazin“ hat unter dem Titel „Möglicher EA-Access-Leak auf das brasilianische PSN?“ für ordentlich Furiore gesorgt. Immerhin gab es bereits schon früher Spekulationen, dass der Abo-Dienst von Electronic Arts auch für die PlayStation 4 kommt. Immerhin gibt es den Dienst derzeit nur für Xbox One und die PC-Variante „Origin Access“.

Sabazin bestätigte in den Kommentaren, dass dies kein Screenshot von der PlayStation 4 von ihm ist, und schrieb darunter:

„Eigentlich wurde das Foto nicht von mir gemacht. Ich habe dieses Bild in einer lokalen PS4-Chat-Gruppe erhalten und dachte, dass es sich dabei um einen Fehler im Store handelt, also habe ich hier nach Informationen über das Subreddit gesucht und nichts gefunden.“

Eine solch große Ankündigung quasi über einen Reddit-Leak spendiert zu bekommen, welcher dann auch gar nicht von dieser Person stammt, sondern von einem Chat-Kollegen? Die Geschichte hat doch ein paar Fragezeichen zuviel. Jedoch gibt es – schon etwas länger – die Ankündigung von EA den Dienst „EA Access“ auch für andere Konsolen-Plattformen zu bringen, außer Xbox One. Die Auswahl für den Nintendo Switch an EA-Titeln ist sehr gering, also würde nur die PlayStation 4 einen Sinn ergeben. Oder legt man gleich los beim kommenden Google-Streaming-Dienst „Stadia“, welcher gestern „vorgestellt“ wurde? Die Interpretation „Plattform“ lässt diese Möglichkeit ebenfalls zu.

Ein anderer Redditor namens „poklane“ kommentierte im selben Thread gleich mit einer kompletten Liste an Videospielen, die ein EA Access-Abonnent kostenlos erhalten würde. Allerdings folgt der Zusatz als „wahrscheinliche Liste“. Also doch nur Internet-Kaffeeklatsch?

Dennoch, hier die Liste:

NBA Live 19

NBA Live 18

NBA Live 16

NBA Live 15

Madden NFL 19

Madden NFL 18

Madden NFL 17

Madden NFL 16

Madden NFL 15

Madden 25

Unravel Two

Unravel

Burnout Paradise Remastered

Fe

UFC 3

UFC 2

UFC

The Sims 4 Console

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront

Need for Speed Payback

Need for Speed 2015

Need for Speed Rivals

FIFA 18

FIFA 17

FIFA 16

FIFA 15

NHL 18

NHL 17

NHL 16

NHL 15

Mass Effect Andromeda

Titanfall 2

Battlefield 1

Battlefield Hardline

Battlefield 4 (including Premium)

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs Zombies: Garden Warfare 2

Plants vs Zombies: Garden Warfare

Dragon Age: Inquisition

Peggle 2

Was meint ihr? Ist an der Geschichte etwas dran? Sagt es uns in den Kommentaren!