Google hat seine GDC-Show schon seit einiger Zeit angekündigt, wo sie ihre „Vision für die Zukunft des Spiels“ enthüllen werden. Seit heute wissen wir woran Google glaubt zu wissen, was wir Gamer möchten: Google Stadia.

Heute wurde Google Stadia angekündigt – eine brandneue Plattform, die ausschließlich Streaming-Plattformen bietet. Sie verwendet den Google Chrome-Browser als Streaming-Plattform, um Spiele unabhängig von der jeweiligen Hardware auf verschiedenen Geräten bereitstellen zu können.

Laut den von Google auf ihrer Veranstaltung angekündigten Ereignissen versprechen sie eine niedrige Latenzzeit (was bisher gegen Streaming gesprochen hat) und die Integration mit sozialen Diensten wie Twitch und YouTube. Man kann auch direkt in ein Spiel „hineinhüpfen“, wenn der Streamer sein Spiel mit dir teilt. Außerdem soll es für Google Stadia einen eigenen Controller geben, von welchem wir bereits im Vorfeld berichtet haben. Eine Mischung aus Xbox-, Nintendo- und PlayStation-Controller.

Stadia soll noch 2019 erscheinen und Google verspricht, dass „Games für alle“ bereitgestellt werden, unabhängig von dem Gerät, auf dem sie es spielen. Stellt sich nur die Frage nach der notwendigen Bandbreite…

Welcome to #Stadia, an all-new way to play from @Google. Coming in 2019. pic.twitter.com/Hlj0fVw3zC

— Stadia (@GoogleStadia) 19. März 2019