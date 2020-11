PS5: 66% der PlayStation-Fans nehmen sich beim Release Urlaubstage

PlayStation 5: DualSense-Controller im Zoom (PS5) - (C) Sony

Nach fast einem Jahr Covid-19 möchte man in eine andere Welt fliehen: Videospiele sind perfekt dafür. Eine kürzlich durchgeführte Reddit-Umfrage zeigt, dass sich viele Hardcore-PlayStation 5-Fans mindestens einen Tag frei nehmen, wenn die neue Sony-Konsole auf den Markt kommt. Obwohl die Umfrage keinesfalls wissenschaftlich anzusehen ist, deutet sie jedoch darauf hin, dass der Hype rund um die PS5 Release seinen Höchststand erreicht.

Die PS5 wird nächste Woche bei uns endlich starten, in den Amerika, Japan, Australien, Südkorea und Neuseeland bereits morgen. Am 19. November 2020 wird es auch zu einem Höchststand an Urlaubstagen bei PlayStation-Fans kommen, wie die Umfrage verdeutlicht. Neben Spider-Man: Miles Morales und Demon’s Souls gibt es auch Astro’s Playroom auf der PS5 zu erkunden. Letzteres ist bereits auf der neuen Konsole vorinstalliert und demonstriert die neuen Fähigkeiten des DualSense-Controllers.

PS5 Release: Viele Spieler bleiben daheim, um zu zocken

Im Subreddit zur PS5 wurde abgefragt, ob neue PlayStation 5-Spieler einen Urlaubstag nehmen, einen Krankenstandstag nutzen oder einfach nicht zur Arbeit gehen, wenn die PS5 herauskommt. Über 66 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich einen Tag frei nehmen würden, wenn ihre vorbestellte PlayStation 5 eintrifft. 2 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben sogar an, dass sie in Krankenstand gehen.

Natürlich ist diese Umfrage – wie bereits erwähnt – nicht wissenschaftlich fundiert, gibt aber Aufschluss darüber, wie hoch der Hype-Barometer schon ist. Immerhin muss man dazusagen, dass viele PlayStation-Fans gar keine PS5 zum Release haben werden, da die Vorbestellung sehr schnell beendet wurde.

Auch spielt der Lockdown in vielen Ländern eine entscheidende Rolle, dass viele Spieler einfach daheim bleiben, wenn die neue PS5 ankommt. Immerhin passiert sonst nicht viel, vor allem wenn man tagtäglich im Home Office sitzt.

Die PlayStation 5 erscheint gut 7 Jahre nach dem Release der PlayStation 4, da kann man schon einmal blau machen. Wie seht ihr das? Nehmt ihr euch nächste Woche ein oder mehrere Tage frei? Sagt es uns in den Kommentaren!