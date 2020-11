PS5-Speicherkapazität ist online durchgesickert

Bereits nächste Woche erscheint die PS5 unter anderem in den USA und Japan, übernächste Woche endlich auch bei uns. Einige Streamer haben bereits eine Konsole daheim, wie bereits (wieder entfernte) YouTube-Videos beweisen, in dem anscheinend einige wichtige Informationen über die PlayStation 5 von Sony veröffentlicht wurden. Ein Video hat den nutzbaren Speicherplatz der PS5 gezeigt und die Speicherkapazität ist alles andere als riesig.

Screenshots des fraglichen YouTube-Videos wurden auf Twitter hochgeladen. Die Bilder zeigen, dass die PS5 nach Berücksichtigung des Betriebssystems über ca. 667 GB verfügbaren Speicher auf der SSD-Festplatte verfügt. Das deckt sich mit einem Leak vor einigen Wochen. Die Speicherkapazität der PS5 sinkt auf 648 GB, wenn man das bereits vorinstallierte Astro’s Playroom berücksichtigt.

Ob es sich hierbei um ein Entwicklungskit oder eine tatsächlich für den Einzelhandel bestimmte PS5 handelt ist nicht klar. Im Leak vor ein paar Wochen war die Rede von 664 GB freien Speicherplatz – dazwischen könnte es Firmware-Updates für die PlayStation 5 gegeben haben.

In case you needed any more confirmation – the #PS5 review kits have 667 GB of storage.

Looks like that's with Astro's Playroom installed.https://t.co/jccCoosOkm pic.twitter.com/XgwfmiWThy

— Okami (@Okami13_) November 3, 2020