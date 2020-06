PS5-Konsolen haben beim Start kostenloses Spiel vorinstalliert

The Last of Us 2 hatte die schwierige Aufgabe, seinen Vorgänger zu übertreffen. Dies wäre zwar ein erheblicher Druck auf jedes Spiel, aber Lecks aus The Last of Us 2 führten auch dazu, dass einige Fans sich Gedanken über die Richtung machten, in die das Spiel ging. Trotz der Bedenken, die den erwarteten Titel umgaben,…