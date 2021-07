Playstation hat Japan Studios offiziell von der Liste der Studios entfernt

(C) Sony Interactive Entertainment Japan Studio

Wer eine Playstation 5 sein eigen nennen kann – so kommt ihr im Juli auch an eine PS5 – der ist mit Sicherheit schon einmal in Kontakt mit Japan Studios gekommen. So zeichnete sich das japanische Studio unlängst für eines der ersten Exklusivspiele der neue Konsolengeneration aus: Das Demon Souls Remake.

Bis vor kurzem war das Studio dabei eines von Sonys Aushängeschildern. Doch bereits im Februar konnten wir berichten, dass das Studio starke Kürzungen hinnehmen musste. Nun scheint es so, als hätte man das Studio gänzlich aus den Reihen der Sony eigenen Entwicklerstudios entfernt.

So war das Logo des Studios bis vor kurzem noch auf der offiziellen Seite von Sony zu sehen. Dort verwies man auf das Studio noch als das ,,langanhaltende Talent hinter einigen der originalsten Spiel der Playstation.“ Nun ist das Logo auf der Seite gänzlich verschwunden. An dessen Stelle ist nun das hauseigene Team Asobi getreten. Ihr Jump-and-Run Astro’s Playroom war zum Launch der PS5 in jeder Konsole vorinstalliert, wodurch es effektiv zu einem der ersten Spiele für jeden neuen Konsolenbesitzer wurde.

Japan Studios: Rest in Peace

Bereits im April erreichte uns die Meldung, dass Japan Studios unter einer neuen Leitung umorganisiert werden soll. Durch diese Veränderungen mussten viele ehemalige Angestellten das Unternehmen verlassen. Einige Angestellte schafften zwar den Sprung zum neuen Playstation-Studio Team Asobi, viele verließen das Unternehmen aber einfach.

Andere folgten dem Director von Silent Hill und Gravity Rush Keiichiro Toyama, der mit seinem neuen Entwicklerstudio Bokeh bereits an einem neuen Spiel arbeitet. Welche Bewegründe hinter diesen Veränderungen stecken, ist nicht bekannt. Insider vermuten jedoch, dass Japan Studios schlicht nicht profitabel genug war. So wollten die Entwickler zunächst nur Spiele für den japanischen Markt schaffen, die Sony dann schlussendlich auch global vertreiben kann.

Eine Modell, mit dem Sony vermutlich nicht völlig einverstanden war. Hiermit verabschieden wir uns also von Japan Studios. Ein Entwicklerteam das sich unter anderem für Gravity Rush, Knack und viele weitere Titel ausgezeichnet hat.