Keiichiro Toyama: Silent Hill Schöpfer spricht über sein kommendes Projekt

Keiichiro Toyama, der Hauptschöpfer von Silent Hill, Siren und Gravity Rush, enthüllte neue Details zu seinem nächsten Spiel. Zur Erinnerung gab Keiichiro Toyama bereits im Dezember 2020 die Gründung von Bokeh Game Studio bekannt und verließ Sony Interactive Entertainment nach 20 Jahren.

Jetzt, am 15. Februar, veröffentlichte Bokeh Studio ein neues Video mit Toyama. Das Video zeigt vor allem mehrere Concept Arts.

In dem Video erzählt Keiichiro Toyama seine Geschichte wie er zu Videospielen kam und was ihn daran begeistert. Nachdem er eine Kunstschule besucht hatte, wurde ihm klar, dass er ein Spieleschöpfer werden wollte. Jetzt hatte er das Gefühl, dass Sony immer größer geworden ist und mit seinen Spielen ein immer breiteres, weltweites Publikum anstrebt. Er wollte jedoch weiterhin Spiele entwickeln, die auf seinem eigenen Stil basieren.

Just letting everyone know that Brazilian Portuguese subtitles has been added to this video thanks to SubTube, for our Brazilian Portuguese-speaking audiences 😃

— Bokeh Game Studio (@BokehGameStudio) February 17, 2021