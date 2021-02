Silent Hill: Arbeitet Bloober Team an einem Titel der Reihe?

The Medium Entwickler Bloober Team hat angekündigt, an einer bestehenden Horror-IP von „einem sehr berühmten Gaming-Publisher“ zu arbeiten, was Spekulationen beflügelt, dass Konamis Silent Hill wiederbelebt werden könnte.

Obwohl das Studio die Identität des Franchise-Unternehmens, an dem es arbeitet, nicht bekannt gegeben hat, sagte Piotr Babieno, CEO des Bloober Teams, gegenüber GI.biz, dass es nach seiner Bekanntgabe für Aufsehen sorgen würde.

„Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr an einem anderen Gaming-Projekt, einer weiteren Horror-IP und wir tun dies mit einem sehr berühmten Gaming-Publisher“, sagte er. „Ich kann dir nicht sagen wer. Ich kann dir nicht sagen, was das Projekt ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute sehr aufgeregt sein werden, wenn sie feststellen, dass wir daran arbeiten. “ Die Kommentare haben die Fans zu Spekulationen veranlasst, dass der polnische Entwickler an Silent Hill arbeiten könnte.

Anfang dieses Monats veröffentlichte der YouTube-Kanal TheGrateDebate sogar ein einstündiges Video, das Beweise dafür liefert, einschließlich der Kommentare des Silent Hill-Komponisten Akira Yamaoka, der behauptete, er arbeite an einem zweiten Projekt für Bloober Team. VGC geht jedoch davon aus, dass Konami bereits ein Silent Hill-Projekt an einen prominenten japanischen Entwickler ausgelagert hat. Die Veröffentlichung ist für diesen Sommer geplant.

Wenn Bloober Team auch an Silent Hill arbeitet, würde dies bedeuten, dass zwei Franchise-Neustarts in Arbeit sind, was Branchenkenner als Konamis Absicht angesehen haben. Quellen mit Kenntnis der Pläne des japanischen Verlags teilten mit, dass sie sich ursprünglich an den Dark Pictures-Entwickler Supermassive gewandt hatten, um einen Neustart von Silent Hill durchzuführen. Das Supermassive-Projekt wurde letztendlich nicht unterzeichnet, aber der Rahmen für dieses Spiel entwickelte sich zu den episodischen Dark Pictures-Titeln.

Separate Quellen sagten, dass das japanische Silent Hill-Projekt eine Art Abkehr von früheren Silent Hill-Spielen darstelle. Dies entspricht auch den Vorschlägen, dass Konami nach alternativen Lizenzen für die Horror-Serie suchen würde. Es wird davon ausgegangen, dass die japanischen Bosse von Konami sich historisch gegen die meisten Pitches gewehrt haben, um ihre wichtigsten Spielemarken auszulagern. Dies ist ein wichtiger Grund, warum das Supermassive-Spiel kein grünes Licht bekam.

Nach der enttäuschenden Leistung der jüngsten internen Titel Metal Gear Survive und Contra: Rogue Corps ist das Unternehmen jedoch eher bereit, externe Studios für seine großen Franchises zu beauftragen. Neben Silent Hill haben Quellen berichtet, dass Konami auch Pläne hat, über externe Unternehmen an Spielen wie Castlevania und Metal Gear Solid zu arbeiten, aber mögliche Veröffentlichungen sind noch Jahre entfernt.

Anfang dieses Monats bestritt Konami, dass sie ein Videointerview mit dem Silent Hill-Komponisten Akira Yamaoka von YouTube haben entfernen lassen.

Yamaoka erschien in einem YouTube-Video des Senders Al Hub, in dem er sein nächstes Spielprojekt leakte und sagte, es sei „das, von dem alle gehofft haben, davon zu hören“, aber das Video wurde schnell aus öffentlichen Listen entfernt.

Ob Bloober Team nun wirklich an einem neuen Silent Hill Spiel arbeitet, bleibt also erstmal abzuwarten.