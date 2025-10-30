DailyGame
Konami aktualisiert Serien-Absätze: Metal Gear bei 65,1 Mio.

Artikel von Markus +

Konami hat im Geschäftsbericht (30.10.25) neue Lifetime-Verkaufszahlen für seine Spielereihen veröffentlicht. Demnach führt die Metal Gear-Serie mit 65,1 Mio. Einheiten seit Juli 1987. Dahinter liegen Yu-Gi-Oh! mit 32,5 Mio. (seit Dez. 1998) und Powerful Pro Yakyuu mit 26,2 Mio. (seit März 1994). Momotaro Dentetsu kommt auf 19 Mio. (seit Dez. 1988), Silent Hill erreicht 13 Mio. Verkäufe (seit März 1999).

Die Zahlen beziehen sich auf weltweite Verkäufe seit Markteinführung der jeweiligen Reihen.

