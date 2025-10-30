Konami aktualisiert Serien-Absätze: Metal Gear bei 65,1 Mio.

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Konami hat im Geschäftsbericht (30.10.25) neue Lifetime-Verkaufszahlen für seine Spielereihen veröffentlicht. Demnach führt die Metal Gear-Serie mit 65,1 Mio. Einheiten seit Juli 1987. Dahinter liegen Yu-Gi-Oh! mit 32,5 Mio. (seit Dez. 1998) und Powerful Pro Yakyuu mit 26,2 Mio. (seit März 1994). Momotaro Dentetsu kommt auf 19 Mio. (seit Dez. 1988), Silent Hill erreicht 13 Mio. Verkäufe (seit März 1999).

Die Zahlen beziehen sich auf weltweite Verkäufe seit Markteinführung der jeweiligen Reihen.

