Ein einziger Satz, eine kryptische URL und plötzlich kocht die Horror-Community. Bloober Team hat mit einem neuen Teaser erneut bewiesen, wie wenig es braucht, um Fans weltweit in Alarmbereitschaft zu versetzen. Auf Social Media forderte das Studio seine Anhänger dazu auf, einen „Blick in die Dunkelheit“ zu wagen. Mehr Kontext? Fehlanzeige. Stattdessen führte ein Link zu einer seltsamen Website mit der verschlüsselten Adresse remosdneulserorehsoovamceyerd.com.

Was Besucher dort erwartet, ist bewusst minimalistisch gehalten. Keine Screenshots, keine Logos, keine Hinweise auf Gameplay oder Setting. Nur eine düstere Atmosphäre und ein Countdown, der am 15. Februar 2026 endet. Genau diese Leere scheint Teil der Strategie zu sein. Bloober Team liefert keine Antworten, sondern lädt gezielt zum Spekulieren ein.

Die große Frage lautet: Was wird hier angeteasert? Ein komplett neues Franchise? Ein bereits bekanntes Projekt unter neuem Namen? Oder der nächste große Horror-Coup nach dem Erfolg der letzten Jahre? Im Internet überschlagen sich die Theorien zum ersten Tag des neuen Jahres. Einige Fans vermuten eine neue IP, andere sehen versteckte Hinweise auf bestehende Projekte, die Bloober Team bisher nur unter Codenamen erwähnt hat.

Besonders auffällig ist, dass der Teaser kurz nach der Erwähnung von Layers of Fear für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde. Ob das Timing Zufall ist oder Teil eines größeren Plans, bleibt offen. Klar ist nur: Bloober Team wollte Aufmerksamkeit und hat sie bekommen.

Bloober Team: Ein Studio mit wachsendem Gewicht

Dass selbst ein so vager Teaser hohe Wellen schlägt, kommt nicht von ungefähr. Bloober Team hat sich in den vergangenen zehn Jahren einen festen Platz im Horror-Genre erarbeitet. Spätestens mit dem Silent Hill 2-Remake bewies das Studio, dass es auch mit ikonischen Marken verantwortungsvoll umgehen kann. Für viele Fans war das ein Wendepunkt: Bloober Team wurde vom Indie-Horror-Spezialisten zum ernstzunehmenden Player im AAA-Umfeld.

Zuvor hatte sich das Studio mit Titeln wie Observer, Blair Witch und The Medium einen Namen gemacht, stets mit Fokus auf psychologischen Horror statt billiger Schockeffekte.

Bekannt ist, dass Bloober Team aktuell an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet. Dazu zählt unter anderem ein Silent Hill 1 Remake, das nach dem Erfolg von Teil 2 als logischer nächster Schritt gilt. Außerdem befindet sich Project M in Entwicklung, ein Nintendo-exklusives Projekt für Switch und Switch 2, über das bislang kaum Details bekannt sind. Ob der neue Countdown eines dieser Projekte betrifft oder etwas völlig Neues ankündigt, ist derzeit reine Spekulation. Auffällig ist jedoch der lange Countdown. Ein Datum im Februar 2026 deutet auf ein bewusst langsam aufgebautes Marketing hin. Ungewöhnlich, aber passend zu einem Studio, das Spannung lieber auf leisen Wegen erzeugt.

Bis Bloober Team selbst Klarheit schafft, bleibt der Teaser genau das, was er sein soll: ein Rätsel. Keine Leaks, keine Bestätigungen, keine Dementis. Nur eine Einladung, genauer hinzusehen und zu warten. Vielleicht hat der Countdown etwas mit der kürzlich vom Bloober-Team Markeneintrag zu tun: Onyx: The Dark Grip.

