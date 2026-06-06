ArenaNet kündigt Guild Wars 3 an und plant ersten Betatest für 2027

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

ArenaNet hat offiziell Guild Wars 3 angekündigt und damit eines der am längsten erwarteten MMORPGs der letzten Jahre enthüllt. Der dritte Teil der beliebten Online-Rollenspielreihe erscheint für PC via Steam sowie erstmals in der Geschichte der Serie auch für die PlayStation 5. Einen konkreten Releasetermin gibt es zwar noch nicht, der erste Betatest soll jedoch bereits im Herbst 2027 starten.

Mit der Ankündigung macht ArenaNet deutlich, dass Guild Wars 3 weit mehr als nur eine Fortsetzung werden soll. Das Studio spricht von einer neuen Ära für die Reihe und möchte gleichzeitig frische Impulse für das gesamte MMORPG-Genre setzen.

Guild Wars 3 spielt mehr als tausend Jahre vor den Ereignissen des ursprünglichen Guild Wars. Schauplatz ist die Region Orr, eine weitläufige Grenzlandschaft, die von mächtiger Magie durchdrungen wird. Üppige Natur, geheimnisvolle Orte und spirituelle Wesen prägen diese neue Spielwelt.

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Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Vael-Geister. Diese Naturwesen sind eng mit dem Land verbunden und verkörpern die Lebenskraft der Region. Einige von ihnen beeinflussen ganze Ökosysteme und spielen eine wichtige Rolle für die Zukunft Orrs.

Besonders hervor sticht der sogenannte Seeker. Dieses Wesen begleitet die Spieler nicht nur auf ihren Reisen durch die offene Welt, sondern dient gleichzeitig als Verbindung zu den Geistern und als Reittier für die Erkundung der Umgebung.

Spieler werden zu Beschützern der Wildnis

In Guild Wars 3 übernehmen Spieler die Rolle eines Vaelwarden. Diese Mitglieder einer Abenteurergilde haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Geister der Wildnis und die Natur Orrs zu schützen.

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Während ihrer Reise treffen sie auf Bewohner der Region, andere Vaelwarden und zahlreiche Gefahren, die das Gleichgewicht der Welt bedrohen. Dabei soll die Entwicklung von Beziehungen zu Charakteren und Geisterwesen eine wichtige Rolle spielen.

ArenaNet setzt erneut auf umfangreiche Charakteranpassungen und ein flexibles, fähigkeitsbasiertes Gameplay. Dadurch sollen Spieler ihren eigenen Spielstil entwickeln und ihre Figur individuell gestalten können.

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Neues Kampfsystem mit Fokus auf Bewegung

Ein zentraler Bestandteil von Guild Wars 3 ist das neu entwickelte Kampfsystem. Laut ArenaNet wurde es von Grund auf für Controller und Maus-Tastatur-Steuerung konzipiert.

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Besonderes Augenmerk liegt auf Bewegung und Positionierung. Spieler wechseln nahtlos zwischen verschiedenen Fortbewegungsarten und können ihre Geschwindigkeit direkt in ihre Angriffe einfließen lassen. Wer sich geschickt bewegt und seine Position optimal nutzt, soll im Kampf spürbare Vorteile erhalten.

Damit möchte ArenaNet dynamischere Gefechte schaffen, die sowohl actionreich als auch taktisch bleiben.

Erstes Guild Wars für Konsolen

Eine der größten Überraschungen der Ankündigung ist die Veröffentlichung auf PlayStation 5. Während die bisherigen Guild-Wars-Titel ausschließlich auf dem PC erschienen, öffnet sich die Reihe nun erstmals einem Konsolenpublikum.

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ArenaNet betont, dass das Spiel von Beginn an für beide Plattformen entwickelt wird. Das soll sicherstellen, dass sich Steuerung und Gameplay unabhängig vom Eingabegerät natürlich anfühlen.

Studioleiter und Game Director Colin Johanson bezeichnet Guild Wars 3 als wichtigen Schritt für die Zukunft des MMORPG-Genres. Ziel sei es, eine glaubwürdige, reaktionsschnelle und moderne Online-Welt zu erschaffen, die gleichzeitig die Zeit der Spieler respektiert.

Darüber hinaus möchte ArenaNet einen positiven Raum schaffen, in dem sich Gemeinschaften bilden und neue Geschichten erleben lassen. Damit setzt das Studio auf jene Elemente, die bereits die Vorgänger zu beliebten Vertretern des Genres gemacht haben.

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Bis zum ersten Betatest im Herbst 2027 dürfte zwar noch einige Zeit vergehen, doch schon jetzt gehört Guild Wars 3 zu den spannendsten MMORPG-Ankündigungen der kommenden Jahre.