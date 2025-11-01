DailyGame
Altersfreigabe erteilt: Silent Hill 2 wohl bald für Xbox Series X/S

Konami und das Bloober Team könnten Silent Hill 2 (Remake) in Kürze auch für Xbox Series veröffentlichen: Die US-Altersstelle ESRB listet inzwischen eine Xbox-Series-Version (M 17+). Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

Hinweis: Das PS5-Konsolen-Exklusivfenster lief Anfang Oktober 2025 aus. Ein Xbox-Release wäre damit möglich.

Silent Hill 2 (Remake) wird von Blobber Team entwickelt und erscheint am 8. Oktober 2024. Bereits 2022 wurde es von Konami angekündigt.

