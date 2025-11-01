Altersfreigabe erteilt: Silent Hill 2 wohl bald für Xbox Series X/S

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Konami und das Bloober Team könnten Silent Hill 2 (Remake) in Kürze auch für Xbox Series veröffentlichen: Die US-Altersstelle ESRB listet inzwischen eine Xbox-Series-Version (M 17+). Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

Hinweis: Das PS5-Konsolen-Exklusivfenster lief Anfang Oktober 2025 aus. Ein Xbox-Release wäre damit möglich.

