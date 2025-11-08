Silent Hill 2 Remake erhält Release-Termin für Xbox Series X/S

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Microsoft Store hat den Release-Termin für die Xbox Series X/S-Version des Silent Hill 2 Remakes von Konami Digital Entertainment und Bloober Team bekannt gegeben. Es ist der 21. November 2025. Ein Leak der ESRB-Einstufung befeuerte die Gerüchte zusätzlich. Nun hat der Microsoft Store das Geheimnis scheinbar vor der offiziellen Ankündigung gelüftet und listet sowohl die Xbox Series X/S. Bisher ist der Titel für PlayStation 5 und Windows PC erschienen.

