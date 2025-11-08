DailyGame
DailyGame - Gaming News - Xbox - Silent Hill 2 Remake erhält Release-Termin für Xbox Series X/S
1 Min. lesen

Silent Hill 2 Remake erhält Release-Termin für Xbox Series X/S

Artikel von Markus +

Der Microsoft Store hat den Release-Termin für die Xbox Series X/S-Version des Silent Hill 2 Remakes von Konami Digital Entertainment und Bloober Team bekannt gegeben. Es ist der 21. November 2025. Ein Leak der ESRB-Einstufung befeuerte die Gerüchte zusätzlich. Nun hat der Microsoft Store das Geheimnis scheinbar vor der offiziellen Ankündigung gelüftet und listet sowohl die Xbox Series X/S. Bisher ist der Titel für PlayStation 5 und Windows PC erschienen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Silent Hill 2 Remake

Mehr dazu...

Silent Hill 2 (Remake) wird von Blobber Team entwickelt und erscheint am 8. Oktober 2024. Bereits 2022 wurde es von Konami angekündigt.

Publisher: KonamiSysteme: PlayStation

Mehr entdecken

Neu für dich!