Horizon Zero Dawn 2 soll Benchmark für die PS5-Grafik-Leistung werden

Microsoft startete heute seine Gameplay-Präsentation der Drittanbieter-Spiele für die kommende Xbox Series X. Die exklusiven Spiele werden erst nächsten Monat gezeigt. Mit dabei waren Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, Call of the Sea, The Ascent oder Yakuza: Like A Dragon. Surviving the Aftermath: Update 7- Law and Order Bright Memory…