PS5: Enthüllung der Konsole wieder verschoben (Gerücht)

Tokio, Japan – Wann bekommen wir endlich die PS5 zu Gesicht? Bisher deuten alle Gerüchte darauf, dass wir die neue Sony-Konsole im Mai zu sehen bekommen. Ein neues Gerücht schlägt abermals eine Verschiebung vor.

PS5-Enthüllung: Schon wieder verschoben?

Angesichts der Veröffentlichung von Konsolen der nächsten Generation im Laufe dieses Jahres, der Unsicherheit aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Tatsache, dass es in diesem Jahr keine E3 geben wird, gibt es mehr als ein paar Faktoren, die eine Frage von Tag zu Tag relevanter machen.

Wann und wie werden die neuen Konsolen enthüllt? Am Xbox-Ende des Spektrums soll die Xbox Series X bei einem digitalen Event im Mai enthüllt werden. Inzwischen deuten Gerüchte auch darauf hin, dass eine PS5-Enthüllung ebenfalls unmittelbar bevorsteht – und jetzt haben wir möglicherweise eine klarere Vorstellung davon, was passieren könnte. Noch eine Verschiebung!

Im ResetEra-Forum erklärte der GamesBeat-Autor Jeff Grub, der auch die jüngste Nintendo Direct-Sendung genau durchgesickern lies, dass das PS5-Enthüllungsereignis von Sony derzeit für den 4. Juni geplant ist. Das wäre nur ein paar Tage später nach der Xbox Series X-Enthüllung, wenn die Gerüchte stimmen.

Die PlayStation 5 ist für den Start im Dezember 2020 geplant. Allerdings kennen wir bisher nur den DualSense-Controller. Ein schickes Teil, dass einige Fans dazu bewogen hat etwas Farbe ins Spiel zu bringen. Das Konsolen-Design selbst konnte bereits Rendering-Künstler hervorrufen, aber aus Tokio (Japan) gab es noch keine Design-Enthüllung.

Auf der Software-Front gibt es bereits einige potenzielle Kandidaten, die zum Launch der PS5 in Erscheinung treten: Horizon Zero Dawn 2. Ebenfalls wird über ein möglich Gran Turismo gerätselt. Wir werden sehen, welche Gerüchte am Schluss stimmen. Somit müssen wir noch einige Wochen warten. Den Preis der beiden neuen Konsolen erwarten wir jedoch nicht so schnell, wie erste Titel und Designs. Immerhin ist Sony dafür bekannt, Microsoft den Vortritt zu lassen. Aber auch in Redmond wird man pokern und den finalen Preis zurückhalten – so lange man muss.