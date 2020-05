Xbox Series X: Gameplay-Live-Stream für 7. Mai bestätigt

Die Vorfreude auf die neue Xbox Series X wird am Donnerstag, dem 7. Mai 16.00 Uhr MEZ, noch größer, wenn wir unseren ersten Einblick in das Gameplay von der 8K-Spielekonsole erhalten.

Die Nachricht wurde von Xboxs offiziellem Twitter-Account angekündigt, wobei das Ereignis Teil eines von Inside Xbox gestreamten Ereignisses sein sollte. Es gibt kein offizielles Wort von Xbox, welche Spiele während des Streams präsentiert werden, aber es sieht so aus, als würden Publisher und Entwickler von Drittanbietern einen Schwerpunkt bilden. Assassin’s Creed Valhalla wird ein Fixstarter sein.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020