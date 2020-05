Warum Assassin’s Creed Valhalla-Fans über die RPG-Elemente besorgt sind

Assassin's Creed Valhalla erscheint Ende 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - (C) Ubisoft

Die Ankündigung von Ubisoft‘s Assassin’s Creed Valhalla stieß bei AC-Fans auf großen Hype, aber einige befürchteten auch, dass die Serie weiter von ihren Stealth– und historischen Science-Fiction-Wurzeln entfernen könnte. Die RPG-Elemente scheinen einen von AC Origins gesetzten Trend fortzusetzen und die Spiele tiefer in das Gebiet des Action-Rollenspiels zu treiben, und einige Fans sind nicht glücklich darüber.

Valhalla: Enthüllung auf Etappen

Die vollständige Enthüllung von Assassin’s Creed Valhalla erfolgte nach monatelangen Gerüchten über ein sogenanntes “Ragnarok”, bis ein Bericht von Anfang 2020 bestätigte, dass dies nicht der Name des nächsten AC war und dass viele der angeblichen Lecks nicht wahr waren. Ubisoft neckte Valhalla 2019 zum ersten Mal in einem In-Game-Poster von The Division 2 und veröffentlichte kurz vor der vollständigen Ankündigung einen offiziellen Teaser über eine stundenlange BossLogic-Illustration.

Story- und Gameplay-Details zu Valhalla enthüllten, dass es im England des 9. Jahrhunderts spielt und die Spieler die Kontrolle über einen Wikinger namens Eivor übernehmen. Fans können ihren Charakter nach ihren Wünschen anpassen, einschließlich Geschlecht, Tätowierung und Haaroptionen, und die Auswahl scheint eine größere Rolle als je zuvor zu spielen. Spielerentscheidungen wirken sich nicht nur auf die Geschichte aus, sondern auch auf das Wachstum der Wikingersiedlung, die als eine Art Drehscheibe für Spieler zwischen anderen Aktivitäten dient. Außerdem wird der Kampf “brutaler” sein als in der Serie bisher, mit brutalen Wikingerüberfällen und “actiongeladenen” Schlachten. Alleine schon die offiziellen News von Ubisoft lassen viele Fans aufhorchen. Daher auch die Angst, dass man das Stealth-Gameplay durch mehr Rollenspiel austausche.

Ist das kommende Assassin’s Creed ein Rollenspiel?

Nirgendwo auf der Store-Seite von Assassin’s Creed Valhalla wird Stealth erwähnt, während Elemente wie RPG-Elemente die höchste Bewerbung erhalten. Die Serie begann als parkourlastiges Action-Stealth-Spiel, aber Origins und Odyssey brachten es von ihren Konventionen in ein auf Zahlen ausgerichtetes RPG-Spiel. Die Signatur “Hidden Blade” der früheren Assassin’s Creed-Spiele – nicht in Origins oder Odyssey zu sehen – erschien im Valhalla-Trailer und signalisierte eine Rückkehr des AC-Gameplays der alten Schule. Abgesehen von einem möglichen Seilpfeil am Gürtel von Eivor (via Reddit) und einem vermeintlichen Leck im Januar 2020, das behauptet, es gäbe ein komplexes Stealth-System (das wahrscheinlich in dem oben genannten Bericht zur Beseitigung von Lecks enthalten war), impliziert alles, was bisher gesehen wurde, dass die Waffe ein Signal für die Fans ist. Die Rückkehr zum guten alten Gameplay?

Assassin’s Creed Valhalla: Mehr Fan-Service als Origins und Odyssey?

Kritiker waren im Allgemeinen mit der neuen Ausrichtung der Serie zufrieden, aber die Fans sind gemischter. Sie wollen vor allem “Social Stealth”-Mechaniken zurück, bei den man sich als Spieler unter NPCs verstecken kann, um sich so an Wachen vorbeischleicht.

Der Mangel an dichten Stadtumgebungen, Parkour oder Schleichen jeglicher Art für den Assassin’s Creed Valhalla-Trailer ist kein gutes Zeichen für Nostalgiker der Serie. Odyssey und Origins waren nach den meisten Berichten großartige Spiele für sich, aber das Entfernen vieler der ersten Draws der Serie lässt einen fragen, warum sie überhaupt Assassin’s Creed-Spiele genannt werden. Bisher gilt das Gleiche für Valhalla, und dennoch bleibt Ubisoft Zeit, um die Sorgen der Fans zu lindern. Weniger RPG, mehr Stealth. Was meint ihr? Sagt es uns doch in den Kommentaren!

Assassin’s Creed Valhalla wird irgendwann in der Weihnachtszeit 2020 auf den Markt kommen. Außerdem wird es ein Starttitel für die kommende Konsolen-Generation werden.