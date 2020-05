Assassin’s Creed Valhalla bringt Elemente der Original-Spiele zurück!

Seit der Bekanntgabe des Titels durch einen beeindruckenden und epischen Cinematic-Trailer ist die Spannung für Assassin’s Creed Valhalla gestiegen. Die Spielemarke von Ubisoft begann 2007 und war eine kommerziell erfolgreiche Serie für den französischen Publisher. Durch seine vielfältige Geschichte haben Spiele jedoch verschiedene Mechaniken erforscht. Dies hat zu zahlreichen Fragen darüber geführt, welche Elemente aus der Vergangenheit der neueste Titel in das neue Spiel implementiert werden würde. Spieler von damals werden viele Funktionen wiedererkennen!

Es wurde bereits bestätigt, dass Assassin’s Creed Valhalla die Rückkehr der sozialen Heimlichkeit markieren wird, und viele Spieler sind daran interessiert, wie das Spiel neue Elemente einbaut, aber trotzdem dem Original treu bleiben wird. Obwohl es noch viel zu bestätigen gibt, hat der Trailer den Fans genug gegeben, um zu erraten, was im Spiel enthalten sein wird, obwohl nur wenige vermutet hätten, dass ein altes Feature zurückkehren würde.

Der Creative Director des kommenden Titels, Ashraf Ismail, hat bestätigt, dass die Spieler beim Laden der Bildschirme wieder herumlaufen können. Diese Funktion wurde mit den jetzt verlassenen Animus-Schnittszenen verknüpft. Es wird interessant sein zu sehen, ob dieses lustige Feature bedeutet, dass die Geschichte wieder in die Zukunft zurückblitzt, obwohl viele Fans hoffen werden, dass dies nicht der Fall ist, da einige es irritierend fanden. Neben diesen Nachrichten wurde bestätigt, dass Assassin’s Creed Valhalla im Spiel “Eagle Vision” durch “Odin’s Sight” ersetzen wird, um der Überlieferung aus den Romanen der letzten Nachkommen zu entsprechen, die den Namen für Attentäter des 9. Jahrhunderts beanspruchten.

Ashraf Ismail confirmed that Eagle Vision was named Odin Sight in the 9th century within the #AssassinsCreed universe (consistent with the name used in the Last Descendants novels)

He also confirmed fans will be able to "run around" in #AssassinsCreedValhalla's loading screens! pic.twitter.com/Gd2icfQWvk

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) May 4, 2020