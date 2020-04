Assassin’s Creed Valhalla: Vollständige Enthüllung heute um 17 Uhr

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Ubisoft hat gestern einen Photoshop-Künstler das Setting für Assassin’s Creed Valhalla zeichnen lassen. Wie schon Leaks vor einem Jahr besagt haben wird man zur Zeit der Wikinger eintauchen.

Assassin’s Creed Valhalla wird heute, wie Ubisoft mitgeteilt hat, um 17 Uhr via YouTube und Facebook angekündigt.

Valhalla spielt im Zeitalter der Wikinger. Dieses Setting wurde während eines Livestreams des Künstlers Bosslogic gezeichnet. Den Cinematic-Trailer findet ihr dann auch hier, bei uns:

Kein Ragnarok, sondern Valhalla

In den vielen Leaks, die bis zu einem Jahr zurückreichen, war immer von Ragnarok die Rede. Allerdings waren sich viele Leaker nicht sicher ob nicht auch Valhalla der Name ist. Nun, das Ubisoft-Marketing dürfe sich nun einig gewesen sein.

Der Ubisoft-Titel wird angeblich das Rekrutierungssystem der Bruderschaft zurückbringen, wie einige Leaker unabhängig voneiannder berichteten. Die Spieler können ein Wikinger-Boot benutzen, um auf dem Seeweg zu reisen. Und man kann auch in übernatürliche Reiche wie Asgard und natürlich die Gegenwart reisen, was typsisch für AC-Spiele wäre. Die Spieler werden Berichten zufolge Wesen aus der nordischen Mythologie begegnen, darunter Odin und Loki. Außerdem soll es eine eigene “Mjolnir”-Edition für den Einzelhandel geben, einen 4-Spieler-Koop-Modus und vom Genre her soll man mehr Rollenspiel-Atmosphäre erleben dürfen, als Action.

Assassin’s Creed Valhalla: Crossplay, Release und Waffenhaltbarkeit

Das neue AC wird also mehr RPG als Action-Titel, sicherlich eine kluge Entscheidung. In einem Leak hieß es, dass die Waffenhaltbarkeit ein wesentlicher Faktor im Spiel ist. Man wird also nicht ewig lang mit der selben Klinge herumlaufen können. Vielleicht muss man in eine Schmiede oder selbst schmieden erlernen. Dadurch das der Titel für die aktuelle und die nächste Konsolen-Generation erscheint und ein 4-Spieler-Koop angekündigt wird, bietet Assassin’s Creed Valhalla die Möglichkeit für Crossplay. Ob dieses nun nur zwischen PS4/PS5 und Xbox One/Xbox Series X möglich ist, oder auch quer darüber, wird uns Ubisoft vielleicht heute bereits sagen.

Assassin’s Creed Valhalla erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.