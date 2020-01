Assassin’s Creed Ragnarok: Leck enthüllt mögliche Details

Assassin's Creed zur Zeit der Wikinger? - (Bildquelle: History TV, Ubisoft, Bearbeitung DailyGame)

Eine Reihe neuer Lecks in Assassin’s Creed Ragnarok haben potenzielle Details zum nächsten Spiel der Serie enthüllt. Diese Nachricht kommt einen Monat vor der Veröffentlichung der PS5-Präsentation im Februar.

Eigene Mjolnir Edition für den Einzelhandel.

4-Spieler-Koop-Modus.

Mehr RPG als Action-Titel.

Nachdem in der vergangenen Woche ein italienischer GameStop-Eintrag für „Assassin’s Creed Ragnarok – Mjolnir Edition“ veröffentlicht wurde (via Reddit), wurden in einem anonymen Beitrag über 4chan viele Aspekte der Spielmechanik und der Story beschrieben. Laut dem Post wird das Spiel im September 2020 sowohl auf Konsolen der aktuellen als auch der nächsten Generation veröffentlicht. Das Leck besagte auch, dass Ragnarok mehrere wiederkehrende Merkmale aufweisen wird, wie zum Beispiel die versteckte Klinge und die Fähigkeit, sich in die Menge der Zivilisten einzufügen. Es gibt aber auch neue Features wie 4-Spieler-Koop und Waffenhaltbarkeit. Der Kotaku-Reporter Jason Schreier, der oft über Insider-Kenntnisse der Spieleindustrie verfügte, sagte später zu Resetera, dass er zuvor einige Details des Lecks gehört habe.

Bereits die Vorgänger-Titel habe sich vom Franchise “entfernt”

Während einige dieser Änderungen bei Assassin’s Creed– Fans sicherlich umstritten sein werden, haben sich Origins und Odyssey bereits von der traditionellen Formel des Franchises entfernt und sind eher eine RPG-Serie als eine mit Action bepackt. Vielleicht sind Koop und Waffenhaltbarkeit genau das, was Ragnarok braucht, um die Dinge weiter voranzutreiben. Die Leaks der letzten Zeit über Ubisoft haben sich als richtig dargestellt. Mich würde es wundern wenn es nun nicht wieder so wäre.

Assassins’s Creed Ragnorok wird im Rahmen der PlayStation 5-Präsentation im Februar erstmals offiziell gezeigt. Am 12. Februar 2020 wird Sony ein besonderes Ereignis veranstalten, um das Design der PS5-Konsole zusammen mit einigen Funktionen vorstellen. Vermutlich wird das japanische Unternehmen auch die ersten PS5-Games auf dem Event vorstellen. Der Ubisoft-Titel wird angeblich das Rekrutierungssystem der Bruderschaft zurückbringen, was eine weitere Behauptung ist, die zuvor durchgesickert ist. Die Spieler können ein Boot benutzen, um auf dem Seeweg zu reisen. Und man kann auch in übernatürliche Reiche wie Asgard reisen. Die Spieler werden Berichten zufolge Wesen aus der nordischen Mythologie begegnen, darunter Odin und Loki. Es wird auch Abschnitte der Gegenwart enthalten, wie es für Assassin’s Creed-Spiele typisch ist.

