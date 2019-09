GameStop: So sollen die Läden nach dem Redesign aussehen

GameStop in den USA - (C) GameStop

Das neue Design der GameStop-Stores ist online durchgesickert. Der Videospielehändler hatte Pläne angekündigt, das Layout seiner Geschäfte im Rahmen seines GameStop-Neustartplans zu ändern, bei dem das Unternehmen auch mehr als 100 Mitarbeiter und Manager entlassen hat.

Am 8. September veröffentlichte eine Filiale von GameStop in Oklahoma ein Video über das neue Store-Design auf Facebook und fragte die Fans, ob sie “bereit” seien, das neue Erscheinungsbild des Stores zu sehen. Der Laden hat graue Holzvertäfelungen und Fußböden und ein graues Sofa vor einem Fernsehbildschirm. Es gibt auch Fernseher auf der Rückseite, einen Tisch für Tischspiele und ein Tablet an der Wand zum Bestellen. Dieses Speicherlayout entspricht Blueprint-Dokumenten, die intern von GameStop veröffentlicht wurden. Die Quelle sagte auch, dass es einen GameStop-Testladen in Oklahoma gibt.

Allerdings werden nicht alle GameStop-Stores so aussehen, wenn die neuen Designs vollständig eingeführt sind. Während erwartet wird, dass alle Läden das an der Wand montierte Tablet haben, geht es in Oklahoma eher um Retro-Spiele, und in anderen Läden geht es möglicherweise eher um Esport. Aber auf jedem Fall wird es mehr Merchandise-Artikel geben. Immerhin sinkt die Zahl der verkauften physischen Videospiele jedes Jahr. Kein Wunder, wenn doch teilweise Day-One-Patches größer sind, als das Spiel selbst.

Quelle: IGN