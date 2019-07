Share on Facebook

Es ist kein Geheimnis, dass GameStop, das einst als führender Einzelhändler für Videospiele galt, schwierige Zeiten durchläuft. Im vergangenen Monat wurde berichtet, dass die Aktienkurse des Unternehmens aufgrund des veränderten Verhaltens der Gamer bei der Beschaffung ihrer Spiele gesunken sind und sich mehr auf digitale Einkäufe als auf den Verkauf in einem physischen Geschäft stützten.

In dem Bestreben, in einer sich wandelnden Landschaft, die immer digitaler wird, relevant zu bleiben, gab GameStop bekannt, dass es mit R/GA zusammenarbeitet, um neue Store-Konzepte für Gamer zu entwickeln. Kurz gesagt, der Plan besteht darin, nicht nur Videospiele zu verkaufen, sondern den Spielern eine Community zu bieten, in der sie Spiele ausprobieren können, bevor sie sie kaufen. GameStop ist auch daran interessiert, wettbewerbsfähige Esport-Events auszurichten und neue Standorte zu eröffnen, die ausschließlich Retro-Videospiele verkaufen.

Alles NEU beim einst führenden Einzelhändler für Games

Während die neueste Aussage von GameStop nicht auf Einzelheiten eingeht, scheint es, dass das Unternehmen versucht, ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, indem es die Gamer ermutigt, ihre Läden zu besuchen und sich mit dem Rest der Community auseinanderzusetzen. Derzeit hat GameStop noch keinen Zeitrahmen für die Implementierung dieser neuen Konzepte festgelegt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Änderungen in den kommenden Monaten langsam umgesetzt werden.

Angesichts der sich ständig ändernden Landschaft der Videospielbranche und der wachsenden Zahl von Wettbewerbern, die sich für die Digitalisierung einsetzen, ist es interessant zu sehen, wie sich der Versuch von GameStop, relevant zu bleiben, in Zukunft auswirken wird.