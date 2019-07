Share on Facebook

Sony möchte mit der PlayStation 5 vor allem eines bewirken: Begeisterung bei den „Hardcore“-Kunden. Und natürlich möchte man grafikintensive Games zeigen, die exklusiv für die Sony-Plattform erscheinen.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal besteht die Hauptstrategie von Sony für PlayStation 5 darin, die Verbraucher mit Triple-A-Titeln zu überzeugen. Kenichiro Yoshida, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, sagte kürzlich bei einem Strategietreffen:

„Spiele sind wichtiger denn je.“

Dies bedeutet, dass Sony sich weniger auf die Präsentation unabhängiger Spiele als vielmehr auf High-End-Angebote konzentrieren wird, so ein anderer Sony-Vertreter. Während man weiterhin Indie-Titel unterstützen wird, wird der Schwerpunkt auf den größeren Publishern liegen. Darüber hinaus wird sich das Unternehmen selbst mehr auf die Entwicklung von Spielen mit großem Budget in seinen eigenen Studios konzentrieren. Das liegt daran – so zumindest die Meinung bei Sony, dass die Leute Konsolen kaufen, um „hochwertige Spiele zu spielen, die nur auf dieser Plattform verfügbar sind“, nicht kleinere Spiele.

Sony hofft, dass sein Fokus auf Verbraucher, die das Neueste und das Beste auf dem Markt wollen, es von seinem größten Konkurrenten, Xbox Scarlett, trennen wird, wenn es auf den Markt kommt. Microsoft war schon immer der (Haupt-)Konkurrent von Sony, da man Nintendo und seine Switch nicht als Bedrohung ansieht. Dies liegt daran, dass das Unternehmen der Ansicht ist, dass Nintendo im Vergleich zur „Kerndemografie“ von PlayStation eher ein „jüngeres Publikum“ anspricht.

Stadia keine Bedrohung für Sony

Den kommenden Streaming-Dienst für Gaming von Google, Stadia, sieht man bei Sony ebenfalls – wie Nintendo – nicht als Bedrohung. Aber: Sobald die Internettechnologie Fortschritte macht, kann es zu einer potenziellen Bedrohung werden. Abgesehen von Konkurrenten und Nicht-Konkurrenten wird sich der Unternehmensfokus von Sony mit PS5 von den allgemeinen Verkaufszahlen auf diejenigen verlagern, die sich für die neuesten Technologien wie Ray-Tracing und Unterstützung für bis zu 8K interessieren.

Derzeit gibt es noch keinen Releasetermin für die PlayStation 5. Man kann aber davon ausgehen das man Microsoft nicht das Feld überlassen wird und die neue Konsole zu Weihnachten 2020 unter dem Christbaum gelegt werden darf.