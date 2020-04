Ubisoft enthüllte die nächste Assassin’s Creed-Einstellung in einem Livestream

Wie wir euch heute Nachmittag auf unserer Facebook-Seite informiert haben, zeichnet ein Künstler, Bosslogic, das Setting des nächsten Assasin’s Creed-Spiel. Das ganze dauert nun schon einige Stunden.

Nach einem Jahr voller Hänseleien, Gerüchten und angeblichen Lecks ist Ubisoft endlich bereit, die Kulisse des nächsten Assassin’s Creed-Spiels zu enthüllen. Wir wissen immer noch nicht, was es ist, da der Teaser in Photoshop in einem Livestream erstellt wird. Ähm … OK.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass es ein Wikinger sein wird, und die musikalische Begleitung gibt sicherlich eine gute Wikinger-Stimmung ab, aber wir müssen warten, bis der Künstler BossLogic damit fertig ist. Also vielleicht übermorgen oder so.

Assassin’s Creed: Teaser | Ubisoft is live with BossLogic | Tune in for the next Assassin’s Creed setting reveal from 8AM ET / 5AM PTLIVE with BossLogic #AssassinsCreed #Ubisoft https://t.co/9mldQntLmd

