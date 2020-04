Insider bestätigen: Nächstes Assassin’s Creed wird bald enthüllt

Assassin's Creed zur Zeit der Wikinger? - (Bildquelle: History TV, Ubisoft, Bearbeitung DailyGame)

Die Spielebranche ist voll von schlecht gehüteten Geheimnissen und Lecks, und gerade das Assassin’s Creed-Franchise ist besonders anfällig für Informationen, die zu früh herauskommen. Das nächste Spiel ist “Ragnarok”. Nordische Mythologie, Wikinger, Schiffe und sicherlich coole Schwert-Schlachten. Allerdings hat Ubisoft nie etwas bestätigt.



Shinobi602, ein bekannter Insider der Spielebranche, der für einen gesunden Anteil an Lecks verantwortlich ist, hat kürzlich auf einen Twitter-Benutzer geantwortet, der nach einer möglichen Ankündigung von Assassin’s Creed gefragt hat. In der Antwort sagte Shinobi602 einfach “fast da”, was impliziert, dass eine Ankündigung bald erfolgen könnte. Der neueste Eintrag im Franchise, Assassin’s Creed: Odyssey, wurde bereits 2018 veröffentlicht. Die Zeit für den nächsten Eintrag ist also genau richtig.

Eine Ankündigung wäre wahrscheinlich auf der jetzt abgesagten E3 2020 geschehen. Das wahrscheinlichste Szenario ist jedoch jetzt eine Art digitales Ereignis, bei dem Ubisoft das Spiel oder möglicherweise nur einen Trailer auf diese Weise vorführt. Es ist schwer zu sagen, wann diese Ankündigung erfolgen wird, aber da der diesjährige Veröffentlichungskalender relativ klar ist, ist es ein guter Zeitpunkt, um zu sehen, was als nächstes für das Franchise kommt.

Vorstellung des neuen Assassin’s Creed bei der PlayStation 5-Design-Enthüllung?

Microsoft plant digitale Xbox-Events anstelle von E3. Da Sony vermutlich den gleichen Weg für die PlayStation 5 einschlägt, wird das Spiel möglicherweise mit einer dieser Shows gezeigt. Das nächste Assassin’s Creed wird mit ziemlicher Sicherheit frühestens in diesem Herbst erscheinen, daher besteht eine gute Chance, dass das neue Spiel eine generationsübergreifende Veröffentlichung wie Black Flag sein wird. Das oder Ubisoft könnte möglicherweise einen Titel der aktuellen und nächsten Generation veröffentlichen, wie es in der Vergangenheit bei Unity und Rogue der Fall war. Das ist natürlich nur Spekulation. Immerhin würde man das Risiko eingehen nur eine kleine Spielerbasis zu erreichen.

In mancher Hinsicht ist es überraschend, wie wenig bisher über das Spiel durchgesickert ist. Eine Liste der Erfolge für Assassin’s Creed: Valhalla ist kürzlich durchgesickert, obwohl es schwierig ist zu sagen, ob das Leck legitim ist.

