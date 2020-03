E3 2020 ist offiziell abgesagt

Willkommen bei Warzone, einem neuen Spielerlebnis von Call of Duty. Das für alle kostenlos spielbare Call of Duty: Warzone ist jetzt weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Warzone bietet eine brandneue Free-to-Play-Spielerfahrung aus der Welt von Call of Duty: Modern Warfare, in der bis zu 150 Spieler sich mit Freunden zu Teams…