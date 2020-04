Sony geht davon aus, dass der PlayStation 5 Preis zu einer geringeren Nachfrage führen wird

Der Preis der PS5 ist heiß.

Die Aufregung für die PlayStation 5 hat in den letzten Monaten stetig zugenommen, da immer mehr Gerüchte im Umlauf sind. Während sich viele darauf freuen, die neueste PlayStation in die Hände zu bekommen, scheint das Unternehmen selbst nicht davon überzeugt zu sein, dass sich die nächste Konsole ebenso wie frühere PlayStation-Konsolen verkaufen wird. Das Angebot der Konsole wird begrenzt sein, obwohl es immer noch eine große Anzahl von Einheiten gibt, vor allem wegen der Preisgestaltung. Wie gestaltet Sony den PlayStation 5 Preis?



Die PlayStation-Konsolen waren in Bezug auf den Verkauf die erfolgreichsten Heimkonsolen aller Zeiten. Vor diesem Hintergrund sind die Erwartungen an die neueste Konsole enorm. Trotzdem haben Insider, die mit Bloomberg gesprochen haben, erklärt, dass Sony erwartet, dass der festgelegte Preis, der zwischen 400 und 450 Euro liegen soll, einige Verbraucher abschrecken wird. Aus diesem Grund plant das Unternehmen, bis März 2021 zwischen 5 und 6 Millionen Einheiten freizugeben, was deutlich weniger ist als die 7,5 Millionen Einheiten der PlayStation 4, die im selben Fenster des Jahres 2013 ausgeliefert wurden.

Die PlayStation 4 wurde zu einem Preis von 399 Euro veröffentlicht. Diese Zahl ist dem unteren Ende des möglichen PS5-Preises sehr ähnlich. Während Sony darauf bestanden hat, dass das Coronavirus den Bau der Konsolen nicht beeinträchtigt, wird es wirtschaftliche Auswirkungen geben, die Sony nicht ignorieren kann. Da die Weltwirtschaft voraussichtlich den niedrigsten Stand seit der Weltwirtschaftskrise erreichen wird, kann die Höhe des verfügbaren Einkommens für eine etwas teurere Konsolen ernsthaft beeinträchtigt werden. Darüber hinaus verlieren Verbraucher möglicherweise den Impuls, die PlayStation 5 zu kaufen, wenn es an Exklusivität mangelt, wenn die Pandemie anhält. In Deutschland werden Großveranstaltungen bis Ende August verboten. Das heißt die Gamescom 2020 wurde abgesagt und findet nur mehr digital statt.

Coronavirus: PlayStation 4-Exklusivtitel haben sich bereits verschoben!

Exklusive Produkte wie The Last of Us 2 haben sich aufgrund der Pandemie bereits auf unbestimmte Zeit verzögert. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, zögern die Spieler möglicherweise, eine Konsole zu kaufen, für die keine Spiele optimiert sind. Es wird interessant sein zu sehen, was Sony als nächstes tut. Die PS5 wird – wie die Xbox Series X – zu einer schwierigen Zeit eingeführt. Beide Unternehmen, Sony und Microsoft, möchten den Start nicht verzögern.

Der Preis von 450 mag für die Hardware, die in der PlayStation 5 steckt, nicht zu hoch gegriffen sein. Allerdings hat das Covid-19-Virus und seine Einschränkungen, auch auf den Arbeitsmarkt und die daraus resultierenden Einkommensverluste, die Wirtschaft weltweit geschwächt. Sony richtet sich danach und produziert weniger Konsolen, als zu PS4-Zeiten.

Ich glaube trotzdem – das ist nur meine Einschätzung – das die PlayStation 5 trotzdem einen Hype auslösen wird und bereits zum Start restlos vergriffen ist. Sony ist uns neben einer Preisangabe für die PlayStation 5 auch noch das Konsolen-Design schuldig. Derweilen haben Fans die Gunst der Stunde genutzt um ihre eigenen Konzepte der Konsole zu präsentieren. Schick!