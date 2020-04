PlayStation 5: Konsolen-Design sieht wunderschön aus und zeigt GTA 6 (Fan-Arbeit)

Fan-Konzept von LetsGoDigital

Letzte Woche hat Sony den DualSense vorgestellt, den offiziellen Controller seiner Konsole der nächsten Generation, der PlayStation 5. Und das ist mehr als Sony für die PS5 selbst getan hat. Obwohl der Öffentlichkeit viel über die internen Spezifikationen der PlayStation 5 bekannt wurde, bleibt das Erscheinungsbild und die Designästhetik der Konsole ein Rätsel. Noch. Es gibt Fans die Abhilfe schaffen, für alle die sich gefragt haben: Wie sieht das PlayStation 5 Konsolen-Design aus?



Zum Glück für die Fans erstellen mehrere talentierte Menschen Konzeptbilder, wie die PS5 aussehen könnte. Zuvor ließ sich LetsGoDigital vom DualSense-Controller inspirieren und erstellte ein Konzeptdesign für die PlayStation 5, das entweder ein rein weißes oder ein komplett schwarzes Farbschema zeigte, das dem allgemeinen Layout des DualSense entspricht. Jetzt hat LetGoDigital ein neues Konzeptbild mit einem weiteren schönen Rendering erstellt, wie die PlayStation 5 aussehen könnte. Neben der Konsole wurde auch ein neues Design für den DualSense-Controller erstellt, und interessanterweise enthielten die Konzeptbilder der PS5 auch eine Disc mit GTA 6.

Kommt die PlayStation 5 zweifärbig – wie der Controller – auf dem Markt?

Das neue Konzeptdesign von LetsGoDigital bietet außerdem eine elegante und modern aussehende PS5. Eines der wichtigsten Highlights, die Spieler bemerken werden, ist das zweifarbige Farbschema der Konsole mit einem glänzend weißen Oberteil und einem mattschwarzen Unterteil. Sehr schön! Es gibt auch eine komplett schwarze Version des Konzeptdesigns (weiter unten), aber die zweifarbige Konsole ist auffälliger, da sie perfekt zum Design des neuen DualSense-Controllers passt. Das Konzept zeigte auch einen Grat oben auf der Konsole, in dem sich das Laufwerk befindet, und darunter befinden sich Standard-USB-Anschlüsse.

Darüber hinaus wurde auch das Design des DualSense-Controllers ein wenig an die Konsole angepasst. Obwohl der Controller immer noch die offizielle zweifarbige Farbe aufweist, wurde seine Form in einen Boxer-Rahmen umgewandelt. Wann Sony plant, das wahre Design der PlayStation 5 zu zeigen, ist noch nicht bekannt. Das Unternehmen hat jedoch bereits bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung der PS5 für Weihnachten 2020 trotz der durch die Covid-19-Pandemie verursachten globalen Produktionsprobleme unverändert bleibt.

GTA 6 als Exklusivtitel für die PS5

Um zu zeigen, wie das Laufwerk im Mock-up-Design der PS5 funktionieren würde, hat LetsGoDigital auch ein Bild einer Grand Theft Auto 6-Spieledisk gerendert. Natürlich muss GTA 6 von seinem Entwickler Rockstar Games noch nicht bestätigt werden, aber die Gerüchte darüber geraten in den letzten Wochen außer Kontrolle. Aufgrund der wachsenden Spekulationen über das gemunkelte Spiel forderte der GTA 5-Sprecher Ned Luke die Fans auf, an keines der Gerüchte zu glauben, die das noch unbestätigte Spiel betreffen. Trotzdem. Es gibt ein Gerücht, dass das kommende GTA 6 zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll. Darum auch der Seitenhieb, von dem Macher, dieser Konzept-Bilder.

PS5-Fans zeigen sich mit dem DualSense PS5-Controller kreativ

Bereits kurz nach Veröffentlichung des DualSense PS5-Controllers versuchte sich das Web an der kreativen Abhübschung des weißen Spieleingabegeräts. Für viele war der neue Controller einfach zu “zwei-tönig”. Etwas Farbe musste her. Ein ganzes Showcase zeigt der folgende Twitter-Beitrag, den wir für euch eingebettet haben. Dort gibt es den neuen PS5 Controller in allen möglichen Farben, auch ein wenig Retro im “PlayStation Classic”-Design. Der “Banana”-Style passt ein wenig zum Logo unserer Seite, schön orange. Doch seht selbst.

Würdet ihr euch eine PlayStation 5 in diesen vorgestellten Fan-Design holen? Passt sich Sony mit der Farbauswahl den IKEA-Kommoden an? Übertreiben die Fans mit ihrer Vorstellung des PlayStation 5 Design? Sagt es uns in den Kommentaren!

Quelle: LetsGoDigital