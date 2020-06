PS5: Top-Streamer PewDiePie zeigt sich zum Preis der PlayStation 5 besorgt

Nachdem Sony die PlayStation 5 in seiner jüngsten „Future of Gaming“-Sendung endlich vorgestellt hat, sind die Spieler mehr denn je begeistert, endlich die fortschrittliche Hardware der nächsten Generation in die Hände zu bekommen. Jetzt wissen sie, wie die Konsole aussieht, welche technischen Verbesserungen sie bietet und welche Titel sie darauf spielen können. Die Fans wenden sich dem derzeit unbekannten Preis der PS5 zu.

Im Gegenzug haben eine Reihe wichtiger Stimmen innerhalb der Gaming-Community ihre Meinung darüber geteilt. Ein Name, der sich dieser Diskussion anschloss, war kein anderer als Top-YouTube-Streamer PewDiePie, der in seiner jüngsten Folge von „Meme Review“ eine interessante Aussage zu Sony’s Ansatz bei der Preisgestaltung des neuesten Mitglieds seiner Konsolenfamilie machte.

Viele erwarteten sich von PewDiePie eine „Preis-Vorhersage„, doch um das ging es den YouTube-Star nicht. Im Gegenteil. Er sieht das Fehlen eines Preisschilds für die Spieler, die ein „Schnäppchen“ erwarten, wahrscheinlich kein gutes Omen ist.

PewDiePie bespricht die Memes rund um Sonys neueste Konsole und scherzt zunächst über die seltsame Abneigung des Unternehmens, einen bestimmten Preis zu enthüllen. Dabei werden einige Memes hervorgehoben, die sich über die Zurückhaltung des Konsolenherstellers lustig machen. Anschließend erinnert er sich an die Veröffentlichung der PlayStation 4 und erklärte: „Als sie die PS4 ankündigten, war der Preis erstaunlich und sie waren so stolz darauf, dass er auf keinen Fall gefehlt hätte.“

Er hat vollkommen recht und, wie sich viele erinnern werden, war es ein starker Grund, dass die Konsole in den ersten Monaten dieser Konsolen-Generation einen solchen Vorsprung hatte.

In diesem Sinne weist er darauf hin, dass „die Tatsache, dass sie den Preis nicht angekündigt haben, keine gute Nachricht ist“. In Wahrheit macht es zwar immer Spaß, darüber zu spekulieren, was Sony für seine neueste Konsole verlangen wird, aber der Top-YouTube-Streamer PewDiePie erwähnt einen sehr guten Punkt. Während viele der Meinung sind, dass die Geheimhaltung des Konzerns aus Tokio darauf hinausläuft, gegenüber Microsoft wettbewerbsfähig zu bleiben, scheint es auch plausibel, dass Sony bei seiner ersten großen PlayStation 5-Enthüllung keine Gegenreaktion mit einem hohen Preis verursachen wollte. Immerhin lauert Microsoft nur darauf, dass Sony einen Fehler macht.

Es ist zweifellos ein interessanter Punkt, der ein starkes Gegenargument zu Leuten wie dem ehemaligen Xbox-Manager Albert Penello darstellt, der viele Fans aufgeregt hat, als er kürzlich vorausgesagt hat, dass die PS5 unter der 500-Dollar-Marke liegen muss.

I believe in the saying "never say never"

But I gotta say never. No way this console is over $499.

— Albert Penello (@albertpenello) June 12, 2020