Apex Legends ist noch nicht lange am „Markt“, doch es ist äußert erfolgreich, auch aufgrund vieler Streamer die es in den Fokus gerückt haben. Einer dieser „Top-Streamer“ ist PewDiePie, welcher sogar neben Ninja Geld dafür erhalten haben soll.

Ein Fan des Spiels hat eine Change.org-Pedition ins Leben gerufen, welche eigentlich nur eine Sache fordert: PewDiePie vom Spiel von Respawn Entertainment, Apex Legends, zu verbannen. Warum die Sache? Er ist der Meinung: „PewDiePie alles ruiniert was er angreift“. Daher fordert er die sofortige Verbannung, bevor dies eintrifft.

In der Petition heißt es: „Pewdiedie hat alles, was er berührt, ruiniert! Halten Sie ihn von einem großartigen Spiel wie Apex Legends fern!

„Das Spiel hat noch viel mehr zu geben, bevor es stirbt, und da Fortnite aus dem Wettbewerb zurückkehrt, wäre das Spiel mit Pewdiepie ein Todesurteil für ein so vielversprechendes Spiel… SO BITTE! Hilf uns, das Spiel mit einer Signatur und einem Share am Leben zu erhalten! “