PS5: Preis und Release-Tag möglicherweise von Amazon (FR) geleakt

Der Preis der PS5 ist heiß.

Sony enthüllte am 11. Juni in ihrem Enthüllungs-Event „The Future Of Gaming“ das Design der PlayStation 5. Neben einer Vielzahl an Spielen blieben trotzdem drei große Rätsel übrig: PS5 Preis, Release-Tag und Größe der Konsole. Die Geheimnisse über die kommende Sony-Konsole konnte Amazon Frankreich anscheinend alle auf einmal lösen, indem man kurzfristig alle Details „geleakt“ hat.

Anscheinend unabsichtlich, denn der PS5-Eintrag wurde schnell wieder gelöscht. Ein Screenshot konnte trotzdem angefertigt werden, welcher alle relevanten Informationen beinhaltet.

Demnach kostet die Disk-Edition der PlayStation 5, welche am 20. November 2020 verfügbar sein könnte, 499 Euro. Die Digital-Edition könnte demnach sogar nur 399 Euro kosten.

Preis der PS5 ist möglicherweise durchgesickert

Demnach kostet die PlayStation 5 (mit Laufwerk) 499 Euro. Erscheinen soll die Konsole am 20. November. Das Datum wirkt sehr realistisch, denn es ist ein Freitag und es ist genau eine Woche vor dem Black Friday! Aufgrund der bisherigen Analysten-Einschätzungen halten wir die 499 Euro durchaus für realistisch. Das ist auch die Schmerzgrenze für viele PlayStation-Fans, wie wir aus vielen Diskussionen wissen. Eine Videospiel-Konsole für mehr als 500 Euro? Eher unwahrscheinlich.

Demnach kann man annehmen, dass die Digital Edition der PS5 zu einem Preis von 399 Euro erscheint, was wiederum schon öfters „durchgesickert“ ist. Sony wird – aufgrund der verbauten Hardware – zu Anbeginn der PS5-Ära die Konsolen mit Verlusten verkaufen. Allerdings weiß man, dass man mit dem System, also den Verkauf von Spielen, das Geld wieder hineinbekommt.

Die Digital Edition der PlayStation 5 ist eine noch bessere Situation für Sony, wenn jemand Spiele kauft. Immerhin muss man den Erlös vom Verkauf von Spielen mit keinen Retail-Händlern mehr teilen. Sony geniert so noch mehr Gewinn, weil die meisten ihre Spiele über den PlayStation Store kaufen werden.

Was haben die bisherigen PlayStation-Konsolen bei ihrem Start gekostet?

System Start-Preis Release PlayStation 152 Euro 29.09.1995 PlayStation 2 444 Euro 24.11.2000 PlayStation 3 599 Euro 23.03.2007 PlayStation 4 399 Euro 29.11.2013

Microsoft hat übrigens bereits im Vorfeld angekündigt: der Preis der Xbox Series X bleibt agil, man werde sich auf jeden Fall an die PS5 anpassen. Das heißt, dass die kommende Xbox-Konsole billiger sein wird. Wird Sony bei der Preisschlacht mitmachen? Anscheinend ist der PS5 Release-Tag der 20. November 2020. Bis dahin werden wir mehr erfahren.

Sony PlayStation 5 bereits jetzt vorbestellen?

Solange noch kein Preis offiziell ausgemacht wurde, kann man auch keine PS5 vorbestellen. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, wie ihr bereits am ersten Tag – sobald die Möglichkeit besteht – in die Liste der Vorbesteller einträgt.

Wir haben euch den Link zum Artikel „Sony PlayStation 5“ auf Amazon.de in unseren Twitter-Feed eingebaut:

Schaut euch PlayStation 5 von Sony Interactive Entertainment auf https://t.co/5HQQn3cd3j an! https://t.co/t8hgJZiUMD — DailyGame – Videogames, Filme und Serien (@dailygameAT) June 14, 2020

Einfach den Artikel bei Amazon.de auf eure Wunschliste setzen. Am Tag, an dem die Konsole vorbestellbar ist, werdet ihr vom Online-Shop automatisch informiert. Bestellt dann rasch, weil es wird nicht viele Konsolen geben! So soll Sony für den weltweiten Start nur knappe 4 Millionen Konsolen im Jahr 2020 bereithalten. Nicht sehr viel, wenn man den Hype der letzten Tage/Wochen bedenkt, den die PS5 erfahren hat.

Dieser Artikel erschien am 14. Juni 2020 erstmals auf DailyGame und wurde überarbeitet.