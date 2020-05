PS5: Verfügbarkeit zum Start nur sehr eingeschränkt, wie Sony sagt

PlayStation Logo

Tokio, Japan – Wir haben es bereits bei der PlayStation 4 im Jahr 2013 erlebt, wir werden es mit der PS5 Ende 2020/Anfang 2021 wieder erleben: Die Verfügbarkeit wird ein Horror. Der Hype wird riesengroß und man wird keine Konsole bekommen. Sony Berichten zufolge wird es eine begrenzte Markteinführung in seinem ersten Jahr auf dem Markt geben.

Während Sony weiterhin fest entschlossen ist, die Konsole in diesem Kalenderjahr herauszubringen und die typische Weihnachtseinkaufszeit zu nutzen, scheint die neue Markteinführung einige einzigartige Nachteile mit sich zu bringen. In einem Bericht von Bloomberg vom 15. April wurde dargelegt, wie Sony im Vergleich zu früheren Hardwareversionen „weitaus weniger Einheiten seiner kommenden PlayStation 5 produzieren will“.

Während die PlayStation 4 beim Start 7,5 Millionen Einheiten verkaufte, soll die PS5 im Geschäftsjahr bis März 2021 bei „fünf bis sechs Millionen Einheiten“ ausfallen.

Teure Komponenten machen eine Groß-Produktion der PS5 unmöglich

Sony nähert sich angeblich mit dieser Strategie der Einführung neuer Hardware, da die „ehrgeizigen Spezifikationen“ der neuen Konsole den Preis erhöhen. Die Hardware unter der Haube könnte bei der Veröffentlichung zu einem hohen Preis führen und Sony dazu zwingen, die Massenproduktion einzuschränken. In dem Bericht wurde auch dargelegt, dass Sony keine Pläne hat, die Veröffentlichung der Konsole zu verzögern, wenn das Microsoft-Team die Veröffentlichung der Xbox Series X nicht verzögert. Das wird nicht passieren, da Microsoft in den nächsten 2 Monaten konkreter wird zu seiner Konsole und mehr Funktionen und Spiele präsentiert.

Laut Bloomberg werden die Komponenten ab sofort an „PS5-Monteure“ ausgeliefert. Die Massenproduktion soll im Juni beginnen. Das Unternehmen strebt auch weiterhin eine globale Markteinführung an, im Gegensatz zu einer gestaffelten Veröffentlichung auf der ganzen Welt, wie man es früher gemacht hat. Das heißt natürlich auch, dass die Chancen eine PS5 zum Start zu ergattern fast unmöglich macht.

Coronakrise könnte die weltweite Auslieferung (noch) schwieriger machen

Es ist zu bedenken, dass sich die Pläne ändern könnten, wenn sich die derzeitige globale Situation weiter entwickelt. Das heißt eigentlich nichts anderes als noch weniger Konsolen. Man sieht es am Beispiel The Last of Us 2, dass logistische Probleme in Zeiten der Coronakrise zu Release-Verschiebungen führen können.

Wenn du dich darauf freust, am ersten Tag eine PS5 einzurichten, musst du deine Vorbestellung möglicherweise frühzeitig machen. Ein dänischer Einzelhändler hat mit Vorbehalt den Preis der Konsole schon einmal auf über 1000 Euro angesetzt.

Wie wird die PS5 aussehen?

Sollte man heute eine PS5 vorbestellen kauft man die Katze im Sack. Bisher hat Sony noch nicht das Design der PS5-Konsole präsentiert, nur den neuen PS5-Controller „DualSense“. Dafür haben sich Fans Gedanken dazu gemacht, wenn uns Sony nichts liefert. Nachdem der Controller weiß/schwarz wird, liegt es auch nahe das die Konsole selbst so aussehen könnte. Mehr dazu in dieser Meldung, natürlich auf DailyGame. Die große Enthüllung der PS5-Konsole dürfte wohl wieder verschoben sein.