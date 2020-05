PS5 Speicherplatz: Wie viele Spiele passen auf die Festplatte?

PlayStation 5 Controller "DualSense"

Das Ende des Jahres 2020 verspricht eine aufregende Zeit zu werden, da die Spieler endlich die PlayStation 5 (PS5)– und Xbox-Series X in die Hände bekommen werden. Sowohl Sony als auch Microsoft haben langsam mehr über die Konsolen der nächsten Generation verraten, aber es gibt noch viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Die Spieler dursten nach Informationen!

Es gibt viele Themen, über die Fans mehr wissen möchten, sowohl in Bezug auf Hardware als auch in Bezug auf Software. Eine der größten Fragen, die sich jeder Konsolen-Käufer stellt, ist der Speicherplatz. Da dies eine Konsole ist, die Menschen jahrelang besitzen werden, kann Speicher ein großer Knackpunkt sein.

PlayStation-Fans werden wahrscheinlich frühzeitig Pläne für den Kauf von erweitertem Speicher oder für die Planung der Anzahl der zu kaufenden Spiele machen wollen. Wir sind dem Mysterium „Speicherkapazität der PS5“ auf den Grund gegangen.

Wie viel Speicherplatz wird die PS5 besitzen?

Die gute Nachricht ist, dass Sony bereits die Speicherkapazität von PS5 sowie eine Handvoll anderer Spezifikationen detailliert beschrieben hat. Die PS5 wird mit einer benutzerdefinierten 825-GB-SSD-Festplatte gestartet. Dies ist ein beträchtliches Upgrade gegenüber der PS4. Die große Veränderung kommt natürlich mit dem Upgrade von Festplatte auf SSD. Solid-State-Drives lesen Daten viel schneller als HDD, was zu kürzeren Ladezeiten und einer besseren Gesamtleistung führen kann. 825 GB sind zwar keine Tonne, aber eine Verbesserung gegenüber den 500 GB, mit denen die Basis-PS4 geliefert wird.

Beachten, dass dies einfach die Standardversion der PS5 ist und Sony problemlos eine zweite Version der Konsole mit mehr Speicherplatz starten kann. Glücklicherweise hat man in der Konzernzentrale in Tokio den Spielern auch einige Optionen zur Erweiterung ihres Speichers gegeben. Zunächst einmal können Spieler mit der PS5 ihren Speicher erweitern, indem sie eine zusätzliche SSD kaufen, die als NVMe-Laufwerke bezeichnet wird. Die Spieler müssen natürlich sicherstellen, dass der von ihnen gekaufte SSD mit der PS5 kompatibel ist. Gleichzeitig unterstützt die PS5 externen Speicher über USB.

Wie viel Platz nimmt ein PS5-Spiel am Speicher ein?

Obwohl die Kapazität der PS5 bekannt ist, ist die große unbeantwortete Frage, wie viel Platz PS5-Games beanspruchen werden. Im Moment gibt es keine PlayStation 5-Games mit einer bestätigten Installationsgröße, aber die Spieler sollten erwarten, dass sie ziemlich groß sind. Zumindest die AAA-Titel. Die durchschnittliche Installationsgröße von PS4-Spielen beträgt ungefähr 40 GB, aber bestimmte Titel sind darüber hinausgegangen, wie beispielsweise Final Fantasy 7 Remake mit 73,7 GB oder die erstaunlichen 175 GB von Call of Duty Modern Warfare inkl. Warzone. Wenn PS5-Spiele diesen Wert überschreiten, wird den Spielern schnell der Speicherplatz ausgehen. Für das kommende The Last of Us 2 sollte man sich übrigens auch etwas Platz auf der PS4 lassen. Die Launch-Titel der PlayStation 5 von Sony werden sicherlich höher ausfallen.

Wir nehmen an, dass in der Anfangszeit der nächsten Konsolen-Generation die durchschnittliche Größe der PS4-Spiele nicht viel höher werden. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 40 GB. Das heißt es passen ungefähr 20 PS5-Games auf die SSD-Festplatte der Sony-Konsole. Das ist das absolut, was die meisten Spieler erwarten sollten, aber es wird wahrscheinlich viel kleiner sein. PS5-Games werden neue Technologien verwenden und von Natur aus wahrscheinlich größer sein als die vorherige Generation. Aus diesem Grund sollten Spieler eher mit der Hälfte rechnen, also 10 Spiele auf der Festplatte.

Die PlayStation 5 startet „Holiday 2020“. Ein vorzeitiger Release im Oktober wurde bereits von Sony dementiert.