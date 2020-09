PS5: Erneute Vorbestellung zur PlayStation 5 bald wieder möglich

Die Sony PlayStation 5 (PS5) erscheint am 19. November 2020 (DE/AT/CH) für 499 Euro (Disk-Version). (C) Sony

Das PS5 Showcase am 16. September hat uns Preis und Release der Konsole verraten, jedoch keine Informationen zur Vorbestellung. Kurz darauf folgte ein Tweet, dass die Vorbestellung am nächsten Tag, am 17. September, startet. Dann war das Chaos perfekt. Verschiedene Händler haben kurz nach Mitternacht begonnen Vorbestellungen zur Sony PlayStation 5 aufzunehmen. Der Hype war perfekt, die Konsole kurz danach ausverkauft – viele Onlineshops erlitten ein technisches Knockout.

Die fehlende Kommunikation hat viele Spieler verärgert, nicht jeder saß stundenlang nach dem PS5 Showcase vor dem Bildschirm oder vor dem Smartphone und wartete bis die Konsole zur Vorbestellung freigegeben wurde. Zeitangaben gab es von Sony nämlich keine, wann genau am 17. September alles starten sollte. Die Kritik muss sich Sony auch gefallen lassen, immerhin hat man im Vorfeld versprochen, dass die Vorbesteller-Phase der PS5 rechtzeitig angekündigt wird. Dem war eben nicht so.

Fakten zur Sony PlayStation 5 (PS5):

Name: PlayStation 5 (PS5) Hersteller: Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: 19. November 2020 Preis: 499 Euro (Standard)

399 Euro (Digital Edition)

PS5: Chaos rund um die Vorbestellung ist perfekt

In verschiedenen Facebook-Gruppen konnten wir den Unmut vieler Spieler bereits aufnehmen. Einige „Gamer“ konnten sich von verschiedenen Händlern sogar 2-4 PS5-Konsolen sichern, die sie dann wohl gewinnbringend auf Ebay und Co verkaufen werden. Allerdings scheint ein Hoffnungsschimmer für Sony, irgendwo noch. So soll es noch Exemplare geben! Die PS5-Vorbestellungen sollen am 22. September um 9 Uhr morgens aufgeschalten werden, genauso wie bei der Xbox Series X. Allerdings stammen diese Informationen von Händlern – und nicht von Sony selbst.

Das der Hype rund um den Start der PlayStation 5 groß sein würde, war klar. Auch das die Re-Seller ihre Bots starten würden, wenn es soweit ist. Wundert euch also nicht über absurde Preisvorstellungen in diversen Marktplätzen und macht nicht den Fehler diese Preise zu bezahlen. Die Disk-Version der PS5 kostet 499 Euro und die Digital Edition 399 Euro (Unverbindliche Preisempfehlung von Sony).