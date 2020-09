Xbox Series X/S-Vorbestellung: Fehler der PS5 von Sony soll nicht wiederholt werden

Xbox Series X: Der Start der nächsten Konsolen-Generation ist zum Greifen nahe! - (C) Microsoft

Microsoft geht die Sache mit der Xbox Series X/S Vorbestellung etwas „ruhiger“ an, als Sony. Das Unternehmen aus Redmond (USA) stellte vor einer Woche klar, was die Konsole kosten wird und ab wann sie vorbestellbar ist. Bei Sony lief die Vorbestellung nach dem PS5-Showcase aus dem Ruder, zum Ärger vieler Fans – die keine Konsole vorbestellen konnten. Nach Präsentation von Preis und Release der PlayStation 5 wurde auf Twitter die Botschaft verkündet, dass die Konsole ab dem 17. September 2020 vorbestellbar ist. Etwas kurzfristig. Kurz nach Mitternacht gingen einige Händler dazu über die Konsole vorbestellen zu lassen. Nach nur wenigen Minuten war die Sache auch schon wieder vorbei.

Die PS5 erscheint für 499 Euro bzw. 399 Euro für die Digital Edition ohne Laufwerk. Die leistungsstärkere Xbox Series X kostet ebenfalls 499 Euro, die Xbox Series S gar nur 299 Euro – wenn man auf Laufwerk, weniger Speicherplatz und 4K-Gaming verzichten kann. Beide Xbox-Konsolenvarianten starten am 10. November 2020, die PS5 startet in Nordamerika, Japan und Südkorea am 12. November 2020. Hierzulande muss man sich eine Woche länger gedulden, der Start wurde am 19. November 2020 für „den Rest der Welt“ festgesetzt.

Xbox Series X/S Vorbestellung: Weltweites Chaos wie bei der PS5 soll verhindert werden

Die Vorbestellung der PlayStation 5 war alles andere als eine geregelte Sache. Auf Amazon.de kam es sogar soweit, dass die Webseite – die sicherlich von allen Online-Shops einer der besten Serverstrukturen zu bieten hat – eingeschlafen ist. Schlussendlich war der Spuk nach wenigen Minuten auch wieder vorbei. Es gibt anscheinend nur ein kleines Kontingent für jeden Händler. Das passiert wenn die ganze Welt sich um 11 oder 15 Millionen PS5-Konsolen „streitet“. Microsoft veranlasste diese Sache zu einem ironischen Tweet:

Pre-order 👉 September 22 Worldwide launch in 36 countries 👉 November 10 Hype 👉 9000+ (don’t worry – we’ll let you know the exact time pre-orders start for you soon) pic.twitter.com/SLUrrtszyN — Xbox (@Xbox) September 17, 2020

Bei Microsoft scheint alles in geordneten Bahnen abzulaufen. Bleibt nur noch abzuwarten wie schnell die Xbox Series X/S ausverkauft ist, nachdem die Vorbestellung am 22. September 2020 um 9:00 Uhr MESZ in 36 Ländern weltweit gestartet wurde.

Das Chaos bei der Vorbestellung veranlasste einige dubiose Geschäftsleute bereits zu absurden Preisen auf Ebay. 1000 Euro für eine garantierte PS5-Konsole am 19. November 2020 plus 150 Euro Versandkosten sind Wucher.