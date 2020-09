PS5: Chaos und Irritationen beim Start der Vorbestellung

So sieht die Sony PlayStation 5 (PS5) aus.

Gestern während des PlayStation 5 Showcase wurden endlich der Releasetag und die Preise der PS5 vorbestellt. Verwirrung startete nach dem Event, denn Sony nannte keinen Start der Vorbestellung.

Doch via Twitter schob man dann hinterher, dass die Vorbestellungen am nächsten Tag starten würden. Doch überraschenderweise führt das etwas zum Chaos. Media Markt oder Gamestop, gaben die Produktseite der PlayStation 5 noch am 16.09 frei. Amazon und weitere Anbieter rückten nur binnen einer Stunde nach, so das um Mitternacht ein Kampf um die Vorbestellungen losgetreten wurde.

PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers. — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020

Auf Amazon war nach gut einer Stunde die Disk-Edition vergriffen, nach einer weiteren war auch die Digital dort nicht mehr vorbestellbar. Mittlerweile kann man die Konsole auf keiner Webseite der großen Technikhändler mehr vorbestellen. Das stellten natürlich vor allem Interessenten fest, die am Morgen des 17. Septembers aus ihren Betten krochen und somit leer ausgingen. Ob das so von Sony geplant war? Fraglich ist auch ob und wann nochmal irgendwo welche zum Vorbestellen angeboten werden.

Schon bei der PlayStation 4, die 2013 erschien, war der Andrang für die Konsole groß. In vielen Märkten gingen Spontankäufer leer aus und nur die Vorbesteller bekamen ein Exemplar ausgehändigt. So könnte es nun auch bei der PS5 ablaufen und das obwohl Sony dieses mal rund 11 Millionen Konsolen für den Launch am produzieren ist. Sollte die Nachricht mit dem Chip-Problemen tatsächlich falsch sein, werden sogar bis um die 15 Millionen Exemplare vorab produziert. Das sind gut doppelt soviele Konsolen als beim Launch der PS4.

Diese Tatsache sorgt natürlich auch dafür, dass auf Ebay bereits PS5-Konsolen zu utopischen Preisen angeboten werden.