YouTuber meldet: Bereits erste PS5 mit Defekt

Technologie und Fehler gehen Hand in Hand. Kein einziger Hersteller hat es in der Geschichte der Technologie geschafft ein Produkt fehlerfrei auf den Markt zu bringen. Während sich auf Twitter die Videos mehren von XBox Series X die wohl spontan zu rauchen beginnen (es wird vermutet dass es sich um Fakes handeln könnte) aufgrund eines Kabel- oder Platinen-Brandes. Von solchen Patzern ist leider kein Unternehmen gefeilt. So auch nicht Sony. Denn die erste PS5 ist offiziell tot.

Erste PS5 defekt!

Was ist passiert? Auf Twitter verkündet der YouTuber ACG dass seine Konsole nun zu 100 % defekt sei und sich nicht mehr einschalten ließe. Aber was war passiert? Sein Gerät wies wohl anfangs einen Fehler auf, wobei die PlayStation 5 abermals versucht die Speicher Datenbank zu rekonstruieren. Um diesen Fehler zu beheben, war er bereits in Kontakt mit dem Support von Sony. Da es sich um einen Bug zu handeln schien, den er selbst nicht reparieren konnte. Während dieses Prozesses entwickelte sich aus diesem einen Bug eine ganze Serie von Fehlern. Bis hin zu dem Punkt, dass sich die Konsole nun auch nicht mehr einschalten lässt. Die erste PS5 wurde somit für tot erklärt. Allerdings zeigt sich der User optimistisch. Ihm ist klar dass solche Dinge passieren können. Insbesondere beim Launch eines neuen Gerätes kann es vorkommen dass in der Produktion Fehler passieren. So ärgerlich es für ihn als Streamer auch ist (da er PlayStation 5 Berichte liefern wollte) so handelt es sich um einen simplen Garantiefall und er schreibt dass seine neue Konsole bereits auf dem Weg zu ihm ist. Er habe auch eine zweite PS5 bestellt, als Giveaway für seine Fans und Follower.

Sony worked through yesterday with me and a replacement PS5 for the original should be here in just a bit.

Nicht mehr lang und die PS5 kommt nach Europa

Am 19.11.2020 startet die PlayStation 5 auch bei uns hier in Europa. Auch wenn dieser Fall nun tragisch für ACG ist (der sich aber sichtlich auf seine neue Konsole freut) so handelt es sich wohl auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken, zur Zeit um einen Einzelfall. Während von den rauchenden XBox Series X bereits einige Videos aufgetaucht sind, kann man hier davon ausgehen dass es sich wohl keineswegs um ein verbreitetes Problem handeln wird.