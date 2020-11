Xbox Live & Xbox Series X: Einige Pannen am Launch-Tag

Xbox Live hatte am 10. November 2020, zum Launch-Tag der Xbox Series X, einige Probleme. Mit dem Zustrom neuer Spieler kam es auch zu gelegentlichen Ausfällen des Online-Dienstes von Microsoft. Und einige Spieler melden bereits jetzt defekte Xbox Series X/S-Konsolen. Was kann man dagegen tun?

Die Next-Gen-Konsole wurde am Dienstag weltweit veröffentlicht, was wahrscheinlich zu einer ungewöhnlichen Belastung der Online-Gaming-Dienste führte. Am Abend, rund um 19 Uhr, gab es einige Ausfälle der Fans zu beklagen. Microsoft bestätigte diesen Ausfall sogar via Twitter, was dazu führte, dass sich Spieler nicht bei Xbox Live anmelden konnten. Laut Microsoft wurden die Probleme jedoch schnell beseitigt.

Users should once again be able to sign into Xbox Live! Thank you for the reports, and for your patience. As always we're here and listening. https://t.co/OOc4KmL9ES

— Xbox Support (@XboxSupport) November 10, 2020