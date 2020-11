Xbox Series S: Spieler entdecken ein Halo-Easter-Egg am Netzteil

Xbox Live hatte am 10. November 2020, zum Launch-Tag der Xbox Series X, einige Probleme. Mit dem Zustrom neuer Spieler kam es auch zu gelegentlichen Ausfällen des Online-Dienstes von Microsoft. Und einige Spieler melden bereits jetzt defekte Xbox Series X/S-Konsolen. Was kann man dagegen tun? Die Next-Gen-Konsole wurde am Dienstag weltweit veröffentlicht, was wahrscheinlich zu…