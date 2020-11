Xbox Series X & PS5 kaufen: Fake-Shops bieten extreme Preise

PS5 oder Xbox Series jetzt kaufen? Bildmontage: DailyGame (C) Sony, Microsoft

Morgen, am 10. November 2020, erscheint die Xbox Series X, die PS5 folgt am 19. November 2020 in unseren Breiten. Viele Spieler konnten die Vorbestellungen nicht ausnutzen und haben noch keine neue Konsole, daher suchen viele bei Google nach Alternativen zu den großen Händlern. Derzeit gibt es einige brisante Angebote, vor denen man auch warnen muss! Immer mehr Fake-Shops fallen auf, die die neuen Next-Gen-Konsolen zu extremen Preisen anbieten. Eine PS5 oder Xbox Series X jetzt zu kaufen kann gefährlich werden.

Die Chance auf eine neue Xbox Series X oder PS5 noch vor Weihnachten zu haben lässt derzeit viele Spieler in die Irre führen. Immer mehr Fake-Shops tun sich auf.

Angeblich gibt es noch bei einigen Händlern „freie Kontingente“, die einen anderen Preis als 489 oder 499 Euro für eine Xbox Series X oder PS5 (Sony PlayStation 5) nennen. Bisher haben noch nicht viele seriöse Händler die Konsolen zu einen anderen Preis verkauft. Immerhin gab es bei der kommenden Microsoft-Konsole eine zweite Vorbestell-Welle, die allerdings wieder schnell endete. Ebenso bei der PS5 wird man sich wohl noch geldulden müssen und damit abfinden, dass man 2020 keine mehr zum Normalpreis kaufen kann.

PS5 oder Xbox Series X jetzt kaufen? Ganz schlechte Idee…

Auf Ebay kursieren derzeit die wildesten Preise für PS5-Konsolen. Da es keine Region-Beschränkung der PS5 gibt kann man sie aus jedem Land der Welt kaufen, vorausgesetzt man möchte sich die Versandkosten antun.

Wie erkennt man einen unsicheren Online-Shop?

Wo kauft man am besten NICHT eine PS5 oder Xbox Series X:

Man kann nur mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlen. PayPal wird zwar ausgewiesen, aber ist nicht möglich. Durch diesen Bezahldienst hätte man Käuferschutz, was heißt man bekommt sein Geld wieder zurück – wenn die Konsole nicht geliefert wird.

Ein anderes Indiz ist, wenn man nur per E-Mail kommunizieren kann, aber nicht per Telefon. Für einen Elektronik-Fachhändler ist es sehr seltsam, wenn man dort nicht anrufen kann. Seid also vorsichtig!

Lasst euch nicht von euren Emotionen leiten und zu Schnellkäufen verleiten, die nicht sicher zu sein scheinen. Manchmal ist das Angebot einfach zu gut, um wahr zu sein.

Die Xbox Series X erscheint am 10. November. Die PlayStation 5 folgt am 19. November in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab wann die beiden Konsolen regulär in den Einzelhändler-Regalen landen werden ist unsicher. Manche seriöse Online-Shops behaupten das sie ihre nächste Lieferung Ende Jänner 2020 erhalten, andere sprechen von Februar 2020. Nach all dem Ansturm auf die neue Konsolen-Generation kann das derzeit niemand mit Gewissheit sagen: immerhin möchte die (gefühlte) ganze Spieler-Welt die neue PS5 und Xbox Series X kaufen.

Nächste Vorbestellung der PS5 am 19. November

Wie GamesWirtschaft.de meldet werden am 19. November, also zum Start der PS5, bei „expert.de“ neue Konsolen zum Vorbestellen sein. In den Filialen wird man aber keine Konsolen finden, wie auch sonst nicht wo – außer hinter einer Glaswand. Das Zubehör der PlayStation 5 wird sowohl angeboten, also Kamera, Fernbedienung, Headset, Ladestation und DualSense-Controller.

Andere Händler geben der Webseite folgende Meldungen:

Alternate: Liefert seine Konsolen am 18.11. aus und hat keine „Überbestellungen“ angenommen.

Amazon: Der Online-Riese hat bisher keine Vorbestellungen storniert, aber viele Spieler haben noch keine Gewissheit ob die Konsole rechtzeitig zum Release kommt.

MediaMarkt/Saturn: Vorbestellungen werden zuerst bedient. Es gab eine Warnung per E-Mail an Vorbestell-Kunden, dass es keine Zusicherung für den 19.11. gibt.

Müller: Gab bisher keine Stellungnahme ab.

Otto: Vorbestell-Kunden bekommen ihre Konsole am 19.11.

DailyGame-Tipp: Egal ob ihr die PS5-Konsole auch wirklich bekommt oder nicht: löscht auf keinen Fall eure Vorbestellung, sonst werdet ihr wieder „hintenangestellt“.

Mehr zu PS5 und Xbox Series X

Die ersten Testberichte zu den neuen Konsolen von Microsoft und Sony sind online. So lädt die Xbox Series X einige Spiele bis zu 20 Sekunden schneller als die PS5, obwohl diese eigentlich die schnellere SSD hätte. Mit dem wenigen Speicherplatz der PlayStation 5 müssen Spieler auch eine Weile auskommen. Es wird keine SSD-Erweiterung für die PlayStation 5 in einem Online-Shop geben, auch nicht kurz nach dem Launch. Vielleicht ist es ein Trost für alle PlayStation-Spieler – die auf eine PS5-Vorbestellung gehofft haben und keine erhalten haben -, dass es keine eigenen Hintergrundbilder in der PS5-Benutzeroberfläche gibt.