PS5: 7 Tatsachen, dass Sony aus den Fehlern der PS4 gelernt hat

PS5 (links) und PS4 (rechts) - (C) Sony

Die PS4 ist eine unglaublich erfolgreiche Konsole von Sony, deswegen ist es schwierig hier noch einmal eines draufzusetzen. Doch mit der PlayStation 4 hat man nicht alles richtig gemacht. Warum? Das möchten wir mit diesem Artikel aufklären. Wir haben euch 7 Tatsachen zusammengefasst, was die PS5 (schon jetzt) besser macht als die Vorgängerkonsole PS4.

Die einfachste Tatsache: die Hardware der PS5

Ganz offensichtlich, wenn man sich die Spezifikationen der PlayStation 5 ansieht, dass diese der PS4 um Meilen überlegen ist. Aber das ist nicht der einzige Grund: als die PS4 (und die Xbox One) im Jahr 2013 erschienen sind waren sie eher unterversorgt, mit technisch ansprechender Software. Mit der PS4 wagte es Sony (wie auch Microsoft) auf eine PC-Architektur zu setzen. Mit den PC-Boxen war es so einfach wie nie Software für die Konsole zu erstellen. Außerdem war es bei weitem billiger, als maßgeschneiderte und hochmoderne Konsolen herzustellen.

Hardware-Vergleich zwischen PS4 und PS5:

PS5 PS4 Prozessor (CPU) 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variable Frequenz) 8 Jaguar Cores @ 1.6GHz Grafik (GPU) 10.28 Teraflops, 36 CUs @ 2.23GHz (variable Frequenz) 1.84 Teraflops, 18 CUs @ 800MHz Arbeitsspeicher 16 GB GDDR6 8 GB GDDR5 Interface 256-bit 256-bit

Die damals „neue Architektur“ für Konsolen hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, so auch bei der PS5. Wir erhalten eine superschnelle SSD, mit beeindruckenden Prozessor und GPU, eine ultimativ geile 3D-Audio-Engine für das Wohnzimmer und einen interessanten Controller, der haptische Unterstützung und adaptive Trigger mitbringt. Die PlayStation 5 scheint auf jeden Fall eine beeindruckende Maschine zu sein und wird wohl noch erfolgreicher als die PS4 werden.

Übrigens… zur Auflockerung: Sollte jemals IKEA eine PS5 verkaufen, dann könnte euch dieses Video helfen… (so sieht die PS5 von innen aus und so baut man sie wieder zusammen)

Launch-Line-Up-Vergleich zwischen PS4 und PS5

Konsolen unterscheiden sich nicht nur durch eine billigere Hardware zum Gaming PC, sondern auch wegen ihrer exklusiven Titel. Im Fall der PS4 hat man gesehen, dass ein ordentliches Aufgebot an exklusiven Titeln auch zum gewünschten Erfolg führt. Die PS4 startete mit eher weniger tollen Spielen. Killzone: Shadow Fall und Knack (nicht Kack) waren jetzt nicht jene Titel, an die ich mich wirklich mit Euphorie zurückerinnere. Mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls und Sackboy: A Big Adventure hat man gleich drei interessante Start-Titel, auch wenn Miles Morales „nur“ eine Erweiterung für das Spider-Man-Spiel aus dem Jahr 2018 ist. Hey, es gibt ein Remake von Bluepoint und einen Insomniac-Titel, dass alleine ist schon in Ordnung.

Tatsache Nummer 3: Die „echten“ PS5-Games kommen noch!

Auch wenn die bisherigen Titel, die uns Sony bisher präsentiert hat, interessant und schick aussehen: die echten PlayStation 5-Spiele kommen noch. Damit meine ich das die Entwickler erst lernen müssen mit der neuen Konsole umzugehen. Das hat man auch bei der PS4 gemerkt.

God of War, Uncharted 4, The Last of Us Part 2 und Horizon Zero Dawn erschienen erst ab dem Jahr 2016, also 3 Jahre nach dem Release der PS4. Die großartigen Spiele werden also sicherlich noch folgen, dafür werden Sucker Punch, Naughty Dog und Co sorgen. Bei letztem genannten Entwickler wird es eben wieder etwas länger dauern – wie immer.

Bereits für 2021 wurden einige hochkarätige Titel angekündigt:

Noch bessere Third-Party-Games

Das waren die bekannten First-Party-Games. Mit den Third-Party-Herstellern geht es eigentlich munter weiter: Resident Evil Village, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, usw. sind sicherlich alles Spiele, bei denen man die Unterschiede zwischen PS4 und PS5 immer stärker merken wird. Diese sind nicht unbedingt exklusiv für die PS5, aber wie wir Sony kennen gibt es irgendetwas das man „nur“ auf der PlayStation-Konsole bekommt. Das merkt man nicht nur bei jeder neuen Call of Duty-Ausgabe.

Und Sony geht auch etwas aggressiver mit (Zeit-)Exklusivität um. Bevor sich Microsoft den Publisher Bethesda sicherte konnte man sich u.a. Deathloop holen, dass exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Mit Square Enix ist man sowieso sehr eng und so wird auch Final Fantasy 16 exklusiv für die nächste Sony-Konsole erscheinen. Bereits Final Fantasy 7 Remake erschien bisher exklusiv für die PS4, eine PC-Version soll 2021 kommen.

7 Tatsachen was Sony mit der PS5 besser macht als noch zu PS4-Zeiten. Nummer 4: Cross-Play

Könnt ihr euch noch erinnern wie ihr mit euer brandneuen PS4 mit euren Kollegen auf der PS3 gespielt habt? Eben, dass gab es nicht. Bei der PS5 setzt man auf die PlayStation-Community und schließt niemanden aus – der nicht von Tag 1 eine neue Konsole hat, was auch gar nicht möglich gewesen wäre. Es gibt nämlich nicht mehr Konsolen als vorbestellt wurden, für das Jahr 2020.

We can finally say it. #PS5 is out THIS month. pic.twitter.com/fdkDVfgxdW — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 2, 2020

Das plattformübergreifende Spielen war etwas, worauf viele Entwickler in der Branche einige Jahre lang gedrängt haben. Meistens (oder in letzter Zeit eigentlich immer) war Sony der große Stolperstein. Diese imaginäre Mauer hat man aber eingerissen und Crossplay wurde immer häufiger (und beliebter). Es ist der neue Standard in der Branche, was meistens gut ist.

PS5 bietet Abwärtskompatibilität zu PS4-Spielen

Die Xbox One konnte es schon länger, aber mit der PS4 hat sich Sony noch geweigert: die Abwärtskompatibilität. Klar könnte man PlayStation NOW gelten lassen, aber das ist nicht das Gleiche. Die PS4 konnte keine ältere Software abspielen. Obwohl Sony bei der PS5 noch nicht auf gleichen Niveau wie die kommende Xbox Series X ist, gibt es mit der PlayStation 5 die Möglichkeit auf fast alle PS4-Spiele zurückzugreifen. Das heißt auch, dass eure Spiele-Bibliothek von Tag 1 aus prall gefüllt werden kann. So viel eben der Speicherplatz hergibt (oder die externe Festplatte für PS4-Spiele).

PS5 vs. PS4: Superleiser Lüfter gegen Düsenjet-artige-Wohnzimmer-Geräusche

Wer hätte 2013 gedacht, dass das akustische Highlight der PS4 der Lüfter sein könnte? Am Ende der Generation wurde die Konsole ordentlich von der Software in die Knie gezwungen und der Lüfter konnte schon das ein oder andere mal extrem laut werden. Nicht bei jedem, aber viele Spieler haben ihr Leid im Internet beklagt. Mit der PS5 sollte damit Schluss sein. Offenbar hat Sony viel Mühe und Zeit (und Geld) in die Entwicklung der Kühllösung der PS5 investiert. Aufgrund der ersten Eindrücke scheint sich diese Investition auch gelohnt zu habe, da der Lüfter und die Kühlung der Konsole allgemein als effizient und leise beschrieben wurden. Man munkelte auch lange, dass gerade bei diesem Detail die Entwicklung der Konsole schon fast zu scheitern drohte. Vielleicht gibt es ja irgendwann einmal ein unzensiertes Making-of-Video für die PlayStation 5. Dann vergleichen wir die PS5 mit der PS6.