PS NOW-Spiele im November : Injustice 2, F1 2020, Rage 2 und mehr

PlayStations Cloud-Gaming-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert mit Injustice 2, F1 2020, RAGE 2, Kingdom Come: Deliverance, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia und Monster Jam Steel Titans im November viele neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Injustice 2

Genre: Kampfspiel

Entwickler: NetherRealm

Erscheinungsdatum: 2017

In Injustice 2 schlüpfen Spieler in die Rolle kultiger Comic-Idole wie Batman, Aquaman und vielen weiteren legendären Charakteren aus dem DC-Universum, um mit ihnen Schlachten epischen Ausmaßes zu führen. Mit dem brandneuen Ausrüstungssystem kann das Team mit charakterspezifische Gegenständen versorgt und stärker gemacht werden. So bestimmen die Spieler den Look und die Kampfstrategie und es können ganz eigene, individuelle Versionen der Lieblingshelden und -schurken erstellt werden.

F1 2020

Genre: Rennspiel, Simulation, Sport

Entwickler: Codemasters

Erscheinungsdatum: 2020

F1 2020 ist das offizielle Videospiel zur Formel-1®-Weltmeisterschaft 2020 und bietet ein immersives Rennerlebnis, in dem ein eigenes F1®-Team gegründet werden kann. Spieler erstellen einen Fahrer und wählen einen Sponsor und Motorenlieferanten, bauen Einrichtungen und entwickeln das Team stetig weiter, um während der Rennen an die Spitze zu gelangen. F1 2020 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der Formel-1®-Weltmeisterschaft 2020 sowie zwei neue Strecken (Hanoi Circuit und Circuit Zandvoort) und vieles mehr.

RAGE 2

Genre: Action, Shooter

Entwickler: Avalanche Studios / id Software

Erscheinungsdatum: 2019

In RAGE 2 hat ein Asteroid 80 Prozent der Erdbevölkerung ausgelöscht und aus der Zivilisation ein gesetzloses Ödland gemacht, in dem skrupellose und mordlustige Gangs die Straßen terrorisieren und die tyrannische „Authority“ mit eiserner Faust regiert. Aus der Ego-Perspektive erleben Spieler in eine offene Welt voller irrwitziger Fahrzeugkämpfe, verrückter Begegnungen und purem Chaos. Dabei übernehmen sie die Rolle von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands

Kingdom Come: Deliverance

Genre: Adventure, Rollenspiel

Entwickler: Warhorse

Erscheinungsdatum: 2018

Spieler begeben sich in dem historischen Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance, das im untergegangenen Reich von Böhmen spielt, in ein mittelalterliches Land des Krieges. Der Vasallenstaat des Heiligen Römischen Reiches wurde belagert vom ehrgeizigen und gnadenlosen Sigismund, dem König des benachbarten Ungarns. Jede neue Mission bringt schwere Entscheidungen mit sich, die das Urteilsvermögen auf die Probe stellen und je nach Spielweise wertvolle Belohnungen abwerfen oder erbitterten Zorn verursachen.

Warhammer: Vermintide 2

Genre: Action

Entwickler: Fatshark

Erscheinungsdatum: 2018

Warhammer: Vermintide 2 ist der Nachfolger von Warhammer: End Times – Vermintide, welches ebenfalls in der Bibliothek von PS Now verfügbar ist. In diesem epischen Vierer-Koop-Spiel kämpfen Spieler in der Welt von Warhammer Fantasy Battles zusammen mit Freunden gegen die Streitkräfte von Chaos und Skaven. Vermintide 2 erweitert den First-Person-Kampf mit 15 neuen Berufswegen, Talentbäumen, neuen Waffen, einem verbesserten Beutesystem und vielem mehr.

My Time at Portia

Genre: Adventure, Rollenspiel, Simulation

Entwickler: Pathea Games

Erscheinungsdatum: 2019

Spieler beginnen in My Time at Portia ein neues Leben. Der Charakter lässt in der bezaubernden Stadt Portia die alte Werkstatt seines Vaters in neuem Glanz erstrahlen, indem Aufträge erfüllt, Pflanzen angebaut und Tiere aufgezogen werden. Dabei werden Freundschaften mit den kuriosen Bewohnern des postapokalyptischen Landes geschlossen.

Monster Jam Steel Titans

Genre: Rennspiel, Simulation, Sport

Entwickler: Rainbow Studios

Erscheinungsdatum: 2019

Monster Jam Steel Titans liefert ein Monster-Jam-Erlebnis mit verschiedenen Trucks, Stunts, Stadien und Rennen. Spieler treten in verschiedenen Modi wie Stadion oder Outdoor-Rennen an und stellen sich den rasenden Stunt-Herausforderungen.

Folgende Spiele werden den Streaming-Dienst von PlayStation verlassen:

Die Spiele

Rainbow Six Siege

F1 2019

Shadwen und

Shadow Complex

werden die Bibliothek von PS NOW zum 3. November verlassen.

Was kostet PS NOW?

PS NOW kostet 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr. Dabei haben PlayStation-Spieler Zugriff auf über 650 Games. Für die PS4 besteht die Möglichkeit diese Spiele auch herunterzuladen und offline zu spielen. Exklusive PlayStation-Titel können damit auch auf dem PC gespielt werden. Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei einige Blockbuster-Titel für einige Monate in der Auswahl bleiben. Seit Oktober sind Titel wie Days Gone, Friday the 13th oder MediEvil mit dabei.

Den Dienst kann man auch für eine Woche kostenlos ausprobieren (externer Link zu PlayStation.com).