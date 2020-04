Rainbow Six Siege: So reagiert Ubisoft auf Betrüger

Immer wenn ein Multiplayer-Spiel Waren für Spieler anbietet, werden Betrüger wahrscheinlich folgen. Activision hat sich in seinem Battle Royale Call of Duty: Warzone mit diesem Problem befasst, indem es weitere Erkennungs- und Berichtsfunktionen hinzufügte. Jetzt prüft Ubisoft Maßnahmen für Tom Clancys Rainbow Six Siege gegen Betrüger im Spiel.

Ubisoft hat seine Seite “Top Issues and Community Concerns” für Six Siege aktualisiert und erklärt, die Entwickler hätten “eine Zunahme von betrügerischen Erwähnungen und Berichten von Spielern” beobachtet. Als Reaktion darauf haben sie an “kurzfristigen” Strategien gearbeitet, die zu einer Haltung ohne Toleranz gegenüber Betrug passen, z. B. die Verfolgung von Spielern, die Lobbys einfrieren, und die Erhöhung der Barriere für den Zugang zu Spielen auf Ranglisten- und Meisterschaftsebene.

Our latest Top Issues blog shares some of our ongoing plans to address the hacking, cheating, & lobby freezing issues. It also addresses several known issues such as incomplete teams in ranked games, a abandon bug, and several other priority topics

🔗 https://t.co/1e8KD6gcXp pic.twitter.com/rxXs5FB1mL

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) April 23, 2020