Rainbow Six Siege hat aktuell über 55 Millionen registrierte Spieler

Rainbow SIx Siege - (C) Ubisoft

Rainbow Six Siege war über mehrere Jahre eines der wildesten und dauerhaft erfolgreichsten Spiele von Ubisoft in dieser Generation. Auch wenn das Kernteam, das an dem Spiel gearbeitet hat, zu einem neuen Projekt übergeht, zieht der taktische Multiplayer-Shooter weiterhin neue Spieler in Scharen an.

Rainbow Six Siege verzeichnete bereits im Oktober 2019 Rekordzahlen und überschritt im September 2019 50 Millionen registrierte Spieler. Während ihrer letzten vierteljährlichen Finanzbesprechung bestätigte Ubisoft, dass der Shooter im Laufe seines Lebens über 55 Millionen registrierte Spieler gesammelt hat.

Darüber hinaus wurden im Dezember 2019 monatlich mehr aktive Benutzer als im letzten Dezember des Spiels registriert. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (Oktober bis Dezember 2019) nahmen auch die wiederkehrenden Einkäufe von Spielern zu (DLC, Saisonkarten, Abonnements, Gegenstände im Spiel oder sonstige Ausgaben im Spiel). Auch der durchschnittliche Tagesumsatz pro Nutzer erreichte in diesem Zeitraum einen neuen Höchststand.

Rainbow Six Siege ist derzeit für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Das fünfte Jahr soll interessante Neuerungen bringen. Mehr dazu in den kommenden Wochen. Bleibt dran!