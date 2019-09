Rainbow Six Siege erreicht 50 Millionen Spieler

Es ist kaum zu glauben, dass Rainbow Six Siege beim ersten Start von Kritikern und Spielern recht lauwarm aufgenommen wurde. Aber langsam hat sich das Spiel zu einer soliden Erfahrung entwickelt, die viele Menschen genießen. Wenn es ein Spiel gibt, auf das man verweisen kann und das beweist, dass “GaaS” (Games as a Service) funktioniert, ist es Siege. Und viele Leute genießen es – sehr.

Über den offiziellen Twitter-Account des Spiels gab Ubisoft bekannt, dass Siege jetzt stolze 50 Millionen Spieler erreicht hat. Diese verrückte Zahl lässt den Ehrgeiz des eSports-Direktors des Spiels, 100 Operators zu erreichen, um einiges machbarer erscheinen.

We've said it before, and we'll say it again…

We are here to stay.

Thank you for 50 Million players! pic.twitter.com/9IpTFlFARL

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) September 6, 2019