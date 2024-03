Rainbow Six: Siege – Spielerrekord gebrochen!

Nachdem der Trend in Sachen Spielerzahlen in der letzten Zeit immer weiten nach oben gegangen war, ist es nun tatsächlich geschafft. Rainbow Six: Siege erreicht das erste Mal seit Release des Spiels mehr als 200.000 Spieler im Peak und stellt somit einen neuen Spielerrekord auf. Der bisherige Rekord vom März 2021 ist somit Geschichte.

Spielerzahlen explodieren in Rainbow Six: Siege

Wenn man die jetzigen Spielerzahlen mit denen von vor ein paar Jahren vergleicht, fällt es einem schwer zu glauben, dass es sich hier um dasselbe Spiel handelt. Rainbow Six: Siege beweist einmal mehr seine Langlebigkeit und schafft es selbst im neunten Jahr seiner Existenz, neue Spieler anzulocken und alte Spieler zurückzugewinnen. Die Gründe hierfür sind vielseitig und nicht auf einen einzigen Nenner zurückzuführen.

Neben den atemberaubenden Six Invitationals 2024 haben auch zahlreiche Streamergrößen wie Jynxzi oder Shroud Siege-Spieler an ihre Konsole sowie den PC gelockt. Vor allem Shroud spielt seit Release der neuen Season Deadly Omen wieder regelmäßig Siege und präsentiert das Spiel somit einer großen Masse an Zuschauern. Hinzu kommt noch, dass Ubisoft vor allem Cheatern den Kampf angesagt hat. Änderungen im Bereich Anti-Cheat sorgen bereits dafür, dass Spiele in höheren Elo-Games nicht mehr mit Cheatern überflutet sind.

Rainbow Six: Siege spielt sich einfach „runder“. Die Meta macht seit Langem wieder Spaß und man hat nicht mehr das Gefühl, ein Deathmatch zu spielen. Es wirkt endlich wieder wie eine perfekte Balance zwischen Taktik und simplem Shooter, was man lange nicht behaupten konnte. Zwar gab es zu Beginn der neuen Season die altbekannten Serverprobleme und auch der Battlepass funktionierte anfangs nicht, jedoch ist Letzteres bereits behoben und auch die Server laufen nun einigermaßen flüssig.

Gehen die Zahlen weiter nach oben?

Schenkt man den derzeitigen Tendenzen Glauben, sind der Spielerzahlen in Rainbow Six: Siege derzeit keine Grenzen gesetzt. Im Vergleich zum vergangenen Februar haben über 18.000 neue Spieler das Spiel nun im März gespielt, was einem Anstieg von über 30 % entspricht. Solch einen Anstieg an Spielerzahlen hat es zuletzt im Dezember 2022 gegeben. Ob dieser Trend allerdings weitergeht, bleibt abzuwarten. Derzeit erlebt Rainbow Six: Siege ein Hype, wie lange nicht mehr und Ubisoft scheint mit ihren getroffenen Entscheidungen einiges richtigzumachen.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.