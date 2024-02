Six Invitationals 2024 – Neuer Weltmeister und Zuschauerrekord gebrochen!

In einem der wohl nervenaufreibendsten Grand Finals von Rainbow Six: Siege konnte sich W7M gegen ihren ebenfalls aus Brasilien stammenden Gegner FaZe Clan durchsetzen. Alle fünf Maps wurden ausgespielt und das Ende hätte nicht spannender sein können. Ein Comeback nach dem anderen und als wäre das nicht schon nervenaufreibend genug, traten im Finale der Six Invitationals auch noch zwei Brüder gegeneinander an. Auch der Zuschauerrekord aus 2018 wurde pulverisiert.

W7M gewinnt die Six Invitationals

Nach einem spektakulären Run im Lower Bracket traf W7M nun also auf ihren brasilianischen Rivalen FaZe Clan. Das Team, welches die letzten zwei Matches mit jeweils 2:0 für sich entscheiden konnte, fertigte den eigentlichen Favoriten, W7M, mit 7:1 auf Clubhouse ab. Mit einem 7:5 kämpfe sich W7M allerdings auf Bank zurück und nach einem weiteren 7:5 für FaZe Clan war der erste Invitational-Titel nur noch eine Map entfernt. Da Border allerdings mit 4:7 aus der Sicht von FaZe Clan verloren ging, musste jetzt also der Decider auf Nighthaven Labs herhalten. Labs ist die neuste Map des kompetitiven Map Pools und daher besonders interessant anzuschauen.

Nach den ersten sieben Runden sah die Sache eigentlich ganz klar aus. FaZe führte mit 6:1 und war nur noch eine einzige Runde vom Titel entfernt. Was dann allerdings folgte, ist die wohl bemerkenswerteste Aufholaktion der Siege-Geschichte. Runde für Runde kämpfte sich W7M in der Defense zurück und mit der eigenen Crowd im Rücken konnte man sich tatsächlich nicht nur in die Overtime retten, sondern mit sieben Runden in Folge als neuer Weltmeister küren.

Der Turnierfavorit hat sich also durchgesetzt, jedoch auf eine Art und Weise, die wohl nur die wenigsten erahnt haben. Es flossen natürlich nicht nur Freudentränen und die zwei Brüder, Nade und Handyy, nahmen sich nach diesem heiß umkämpften Finale unmittelbar in den Arm.

Neuer Zuschauerrekord!

Als wäre das Spiel nicht schon spektakulär genug, kann sich Ubisoft über einen weiteren Rekord ihres Spiels freuen. Der bisherige Zuschauerrekord, welcher bei den Six Invitationals 2018 aufgestellt worden war, ist nun Geschichte. 521.349 Menschen verfolgten gleichzeitig das Finale.

Hierzu muss allerdings gesagt werden, dass Co-Streams von anderen Content-Creatoren einberechnet wurden. So verfolgten rund 100.000 Menschen Jynxzi, den derzeit erfolgreichsten Twitch-Streamer, wenn man nach Subscriber-Zahlen geht. Nichtsdestotrotz waren die Six Invitationals 2024 wohl das beste Event, das Siege-Fans in den vergangenen Jahren genießen durften.

Die Höhepunkte des Finales können auf YouTube auf dem offiziellen Rainbow Six Esports-Kanal bereits nachgeschaut werden.