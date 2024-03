Rainbow Six: Siege – Vigil, der stille Held der neuen Season?

Als Teil der eher enttäuschenden Season „White Noise“ wurde Vigil 2017 in Rainbow Six: Siege integriert. Ein 3-Speed-Operator, der sich wegen seiner Fähigkeit wohl bis zum dato nervigsten Roamer für Angreifer entwickeln sollte. Sein Gadget, das „ERC-7“ macht ihn für Drohnen unsichtbar und somit kann sich für Angreifer zu einer gefährlichen Überraschung, vor allem gegen Ende der Runde, entwickeln. Mit der neuen Season Deadly Omen rückt eher nun wieder ein wenig in den Vordergrund – und das mit Recht!

Rainbow Six: Siege – Was macht Vigil aus?

Im Gegensatz zu anderen Operatoren des Spiels macht Vigil nicht mit komplexen Fertigkeiten auf sich aufmerksam. Zudem konzentriert sich sein Gadget eher auf sich selbst und hat für seine Teammates keinen direkten Einfluss. Mithilfe seiner Fähigkeit, dem ERC-7-Gadget, kann er sich für Drohnen und sonstige Intel-Gadgets der Angreifer unsichtbar machen.

3 Speed / 1 Armor

K1A / BOSG.12.2

C75 Auto / SMG-12

Bulletproof Camera / Impact Granade

ERC-7

Einfaches Gadget, nicht viel Schnickschnack. So lässt sich Vigil wohl am genauesten beschreiben. Die Wahl zwischen den zwei Hauptwaffen, der K1a sowie der BOSG wird den wenigsten Siege-Veteranen schwerfallen. Während die BOSG eher als Meme-Waffe bekannt ist, stellt die K1A die weitaus solidere Option dar. Die zwei Sekundärwaffen nehmen sich nicht viel und ob man sich am Ende für die schussfeste Kamera oder die Kontaktgranate entscheidet, liegt in den eigenen Vorlieben.

Das ERC-7-Gadget

Das, was die meisten Siege-Spieler am meisten interessieren dürfte, ist das ERC-7-Gadget. Wie setzt man es am besten ein? Zuallererst sollte klar sein, dass seine Fähigkeit, wie bereits angesprochen, keinen direkten Einfluss auf seine Teammates oder Gegner nimmt. Stirbt er, ist das also im ersten Augenblick kein echter Verlust. Jedoch liegt der Kern seiner Fähigkeit genau hier – das Herausholen von Zeit.

So sollte er, wenn möglich, so lange wie möglich überleben. Sind die Angreifer gerade am Drohnen, um sich Zugang zu der Map zu verschaffen, kann ein unsichtbarer Vigil ziemlich nervig sein. Zwar erkennen die Angreifer ihn ihren Drohnen eine Art „Schemen“, wenn sich Vigil in der Nähe befindet, für genau Callouts ist das allerdings nicht genug. Das alles hat zur Folge, dass sich Angreifer nie komplett sicher sein können, ob sich Vigil nun direkt neben ihnen, über ihnen oder vielleicht gar nicht in der Nähe befindet.

Einen wirklichen Konter hat Vigil auch nicht wirklich. Zwar kann ein Operator wie Jackal ihn mithilfe seines „Eyenox Model III“ erkennen, wird dieser jedoch nicht gespielt, sieht es für die Angreifer bereits böse aus. Thatcher kann das Vigil-Gadget mit seinen EMP-Granaten zwar auch temporär deaktivieren, dass dies in der Praxis allerdings eine entscheidende Rolle spielen wird, ist eher unwahrscheinlich.

Neue Season, große Rolle

Wie bereits bekannt, steht die neue Season Deadly Omen schon in den Startlöchern und der neue Operator Deimos wird mit seinen Deathmark Trackern für ordentlich Furore sorgen. Diese haben nicht viele Schwächen, weisen jedoch eine entscheidende Achillesferse auf – das ERC-7-Gadget. Während alle anderen Operator von den Trackern gespottet werden können, ist Vigil – vorausgesetzt er benutzt sein Gadget – immun gegen diese kleinen, nervigen Viecher.

Wie sich dieses Szenario allerdings in der Praxis auswirkt, muss noch herausgefunden werden. Derzeit ist die neue Season nur auf den Test-Servern spielbar und soll zu Beginn nächster Woche endgültig in das Hauptspiel integriert werden.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.