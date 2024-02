Rainbow Six: Siege – Mit Deimos die Gegner aufspüren!

Die Six Invitationals 2024 sind vorbei und alle interessanten Neuheiten wurden seitens Ubisoft vorgestellt. Das wohl interessanteste für die meisten Rainbow Six: Siege-Spieler dürfte der neue Operator „Deimos“ sein. Ein Angreifer, der mithilfe seiner Spezialfähigkeit Gegner ausfindig machen kann. Aufgrund seines Typs wirkt ein wenig wie eine Überschneidung von Grim und Jackal, im Detail ist er jedoch ganz unterschiedlich.

Rainbow Six: Siege – Wer ist Deimos?

Deimos ist, wie bereits erwähnt, ein Angreifer, der unter Einsatz seiner „Deathmark Tracker“ Gegner exposen kann. Von diesen hat er insgesamt drei im Gepäck und kann sie die komplette Runde lang anwenden. Dazu kommen noch zwei starke Primärwaffen, eine interessante Sekundärwaffe sowie zwei Handgranaten, die Deimos zu einer jetzt schon zu einer sehr interessanten Wahl machen.

2 Speed / 2 Armor

AK-47M / M590A1

.44 Vendetta

Frag Grenade / Hard Breach Gadget

Deathmark Tracker

Die Wahl zwischen den zwei Primärwaffen dürfte in 99 % der Fälle auf die AK fallen. Diese Waffe kennt man bereits von Operatoren wie Nomad und hat sich als einigermaßen starke Option bewiesen. Bei den Handgranaten und dem Hard Breach Gadget könnte die Sache schon schwieriger sein. Je nach Map könnte hier das ein oder das andere mehr Sinn ergeben. Da er nur über eine einzige Sekundärwaffe verfügt, die .44 Vendetta, erschließt sich hier die Frage automatisch.

Interessant wird es, wenn man sich seine Spezialfähigkeit, die Deathmark Tracker, anschaut. In Rainbow Six: Siege soll Deimos künftig seine Gegner mithilfe dieser aufspüren. Drei an der Zahl befinden sich in seiner Tasche und können über die komplette Runde aus angewandt werden. Allerdings gibt es hierfür eine Bedingung. Deimos kann nur Gegner ausfindig machen, die vorher schon mit einer Drohne o. Ä. entdeckt worden sind. Entflieht man als Verteidiger also den Drohnen oder kann sie zerstören, bevor sie einen entdecken, ist man automatisch gegen die Deathmark Tracker „immun“.

Wie kann Deimos gekontert werden?

Ubisoft hat in ihrem Reveal-Video zu Deimos auch schon einige Kontermöglichkeiten vorgestellt. Die wohl beste Möglichkeit, den Deathmark Trackern von Deimos zu entfliehen, sind die Mute-Jammer. Befindet man sich in deren Radius, kann einen das Deimos-Gadget nicht aufspüren. Dieser Effekt gilt allerdings nur so lange, bis man sich aus dem Radius wieder entfernt. Eine weitere, interessante Möglichkeit, den Death Trackern von Deimos zu entfliehen, beginnt schon bei der Operator-Auswahl.

So ist beispielsweise Vigil in der Lage, mithilfe seines „ERC-7“ quasi unsichtbar zu sein, zumindest so lange sein Gadget am Laufen ist. Ist der Timer seines ERC-7 abgelaufen, ist auch er, wie jeder seiner Verteidiger-Kollegen, ohne Probleme auffindbar.

Abschließend bleibt nur noch der klassische Weg, nämlich sich einfach gar nicht erst von den Drohnen entdecken lassen. Dass dies jedoch nicht so einfach ist, weiß jeder Siege-Spieler nur zu gut.

Kann Deimos bereits angespielt werden?

Seit dem 26.02. kann Deimos auf den Test-Servern bereits angetestet werden. Da die neue Season erst am 12. März erwartet wird, haben Siege-Spieler noch reichlich Zeit, um sich mit dem neuen Operator vertraut zu machen. Genauso wichtig ist allerdings zu erwähnen, dass im Verlauf der nächsten Wochen seitens Ubisoft noch angepasst werden kann. Dinge wie die Anzahl seiner Deathmark Tracker oder Secondary Gadgets können sich also noch ändern.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.